Die Katamaran-Reederei hat im vergangenen Jahr ihre Fahrgastzahlen gesteigert und einen Fahrgastrekord nur knapp verfehlt, wie die Reederei mitteilt. Mehr als 460 000 Fahrgäste nutzten 2018 die schnelle Verbindung zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Das sid rund 15 000 Fahrgäste mehr als im Vorjahr.

Das ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Katamaran-Verbindung. Vor allem in der Nebensaison fuhren bis zu 15 Prozent mehr Fahrgäste, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Monate Mai, November und Dezember verbuchten dabei die größte Steigerung. Für Geschäftsführer Norbert Schültke ein Beleg dafür, dass „der Katamaran vor allem bei den Seeanrainern weiter an Akzeptanz gewinnt“.

Fahrgaststärkster Monat ist zwar weiterhin der August. „Aber mit Tarifaktionen, guter Kommunikation und attraktiven Angeboten in der Gastronomie haben wir es geschafft, den Katamaran auch außerhalb der Touristensaison erfolgreicher zu machen“, erklärt Schültke den Anstieg.

Ebenso ein Indiz für die stärkere Nutzung bei den Anrainern ist laut Reederei die Steigerung bei den KatCard-Verkäufen und den stabilen Pendlerzahlen mit Monats- und Jahrestickets. Die Kat-Card, mit der Fahrgäste ein Jahr lang zum nahezu halbierten Fahrpreis über den See fahren, lohnt sich bereits ab fünf Fahrten im Jahr. Über zehn Prozent häufiger ging sie 2018 über den Ladentisch. Auch bei den Abonnenten sehen die Zahlen gut aus. „Bei den Pendlern wird der Katamaran immer beliebter“, so Schültke. „Die Fahrt mit dem Katamaran über den See bezeichnen viele als ‘den schönsten Arbeitsweg’ Deutschlands.“

Das Mehr an Fahrgästen verdankt die Katamaranverbindung natürlich auch den angespannten Verkehrsverhältnissen rund um den Bodensee. In nur 52 Minuten bringen die Doppelrumpfschiffe ihre Fahrgäste von Konstanz nach Friedrichshafen und zurück. So schnell ist kein anderes Verkehrsmittel. Die Schiffe seien zudem pünktlich und zuverlässig unterwegs. „Im vergangenen Jahr sind wir rund 98 Prozent unserer Kurse gefahren. Und die kamen zu 100 Prozent pünktlich an“, weiß Christoph Witte, der als Geschäftsführer die Technik betreut. Zuverlässigkeit und eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel auf beiden Seiten seien wichtig für die zahlreichen Pendler, aber auch für Fahrgäste, die beispielsweise zu den Flughäfen Friedrichshafen oder Zürich müssen.

Die Reederei schaut zuversichtlich auf das neue Jahr. „Wir arbeiten weiter an Themen wie der Integration in die Bodo-E-Card oder Kooperationen mit neuen touristischen Leistungsträgern“, erzählt Schültke.