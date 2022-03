Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen in Friedrichshafen an

„Die Häflerinnen und Häfler zeigen große Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten aus der Ukraine und unterstützen die Stadt tatkräftig“, schreibt die Stadtverwaltung am Freitag in einer Pressemitteilung.

Bis Donnerstag waren 165 Geflüchtete bei der Stadt registriert, darunter 35 Kinder unter zehn Jahren und 40 Kinder und Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren. Allein am Donnerstag kamen 58 Menschen, darunter zwölf Kinder unter zehn Jahren und 22 zwischen elf und achtzehn Jahren.

Enorme Hilfsbereitschaft

„Wir erleben enorme Hilfsbereitschaft“, betont Oberbürgermeister Andreas Brand in seinem Statement im Newsletter der Stadt. Die Hilfsbereitschaft komme dabei sowohl von Privatpersonen, aber auch von Unternehmen und Gastronomen.

Mit einem beeindruckenden Ergebnis, findet Andreas Brand: „Häflerinnen und Häfler haben uns bisher rund 70 Gästezimmer in der eigenen Wohnung oder auch unbelegte Wohnungen und Ferienwohnungen angeboten. Mehrere Gastronomen in der Stadt haben ihre Hilfe bei der Versorgung der Menschen mit Mittag- und Abendessen angeboten. Rund 60 Ehrenamtliche haben sich gemeldet und wollen beim Telefondienst, bei der Essenausgabe oder bei Fahrdiensten mithelfen. Und nochmal so viele haben sich als Dolmetscher angeboten.“

Suche nach Unterkünften

Die Suche nach Unterkünften ist derzeit eine der Hauptaufgaben: Neben der Unterbringung in privaten Unterkünften werden auch Anmietungen von Wohnungen durch die Stadt geprüft. Außerdem ist die Stadt in Kontakt mit allen vor Ort tätigen größeren Wohnungsgesellschaften – und findet auch dort Unterstützung.

Innerhalb der Stadtverwaltung arbeiten dezernatsübergreifend rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck daran, die ankommenden Menschen zu empfangen, unterzubringen, zu betreuen und alle Hilfsangebote zu koordinieren.

Auch die Begleitung der Geflüchteten ist bereits organisiert und angelaufen: Die Integrationsmanager der Stadt nehmen unmittelbar nach Ankunft und Registrierung von Geflüchteten in der Stadt Kontakt auf – mit Hilfe von ehrenamtlichen Dolmetschern und weiteren Ehrenamtlichen, die im Alltag begleitend unterstützen können. Die Integrationsmanager helfen bei den ersten Schritten vor Ort und bleiben auch in Folge Ansprechpartner für die Geflüchteten.

Bitte melden

Damit diese Hilfe, aber auch in Folge alle Fragen zu Lebensunterhalt, Gesundheitsversorgung und mehr geklärt werden können, ist es wichtig, dass sich Ukrainerinnen und Ukrainer so schnell wie möglich nach Ankunft in Friedrichshafen beim Ausländeramt im Rathaus Friedrichshafen melden.

Vor Kriegsbeginn lebten 104 ukrainische Staatsangehörige in Friedrichshafen. Derzeit können die Geflüchteten noch direkt oder nach kurzem Aufenthalt in einer städtischen Unterkunft privat untergebracht werden. Die Stadt kümmert sich derzeit parallel dazu, die eigenen Unterkunftskapazitäten deutlich zu erweitern, da nicht absehbar ist, wie sich die politische Lage entwickelt.

Appell des OB

Für Oberbürgermeister Andreas Brand ist die breite Unterstützung der Häflerinnen und Häfler ein wichtiges Signal und konkretes Handeln zugleich: „Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine. Wir sind in Sorge, wir sind entsetzt und fassungslos. Aber wir sind nicht tatenlos – und wir fordern entschlossen: Schluss mit dem Krieg in der Ukraine. Wir wollen, dass die Waffen schweigen.“