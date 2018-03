Immer mehr Menschen übernachten am Bodensee

Die deutsche Seite des Bodensees wird bei Touristen immer beliebter. Die Zahl der Ankünfte sei 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent gestiegen, teilte die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) am Dienstag mit.

1 857 987, also fast zwei Millionen, Gäste besuchten demnach die Region. Insgesamt kamen dabei fast sechs Millionen Übernachtungen zusammen — zwei Prozent mehr als 2016.

Tatsächliche Zahl der Übernachtungen wohl höher

Das Gebiet der DBT erstreckt sich von Bodman-Ludwigshafen im Landkreis Konstanz über den Bodenseekreis bis in den bayerischen Landkreis Lindau. Konstanz selbst und andere Gemeinden fehlen dabei allerdings – womit die tatsächliche Zahl der Gäste und Übernachtungen am deutschen Bodensee noch höher liegen dürfte.

Auch in Friedrichshafen sprießen die Hotels aus dem Boden. Die Messe- und Touristenstadt ist weiterhin beliebt. (Foto: Hagen Schönherr)

Besonders deutlich war der Anstieg bei ausländischen Gästen. Ihre Zahl stieg im vergangenen Jahr um 5,1 Prozent auf 334 847. Sie buchten rund 844 000 Übernachtungen, das waren 4,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Die Region versucht derzeit, noch attraktiver für Gäste zu werden. Eine dafür herausgegebene Touristenkarte, die Echt-Bodensee-Card, geriet 2017 allerdings erheblich in die Kritik - unter anderem wegen datenschutzrechtlicher Bedenken und einer Pleite des Betreiberunternehmens. Die DBT will weiter am Konzept festhalten.