Der Weihnachtsmarkt startet am 29. November und endet am 22. Dezember. Montag bis Donnerstag ist er von 12 bis 20 Uhr geöffnet, Freitag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Gastro-Anbieter können, so sie es wollen, bis 22 Uhr geöffnet lassen. An Samstagen vom 30. November bis 28. Dezember können Gäste im Friedrichshafener Stadtgebiet mit dem ÖPNV für den halben Preis an- und abreisen. Das gekaufte Ticket für den Hinweg gilt auch für den Rückweg. Für Autofaher ist die Zufahrt zum Parkhaus am See trotz Absperrungen während des Weihnachtsmarktes gewährleistet. Alle Informationen rund um den Weihnachtsmarkt gibt es immer aktuell unter: