Immer mehr Handwerksbetriebe rechnen mit weiterer Verschlechterung der Geschäftslage

Verzögerte Lieferzeiten beim Material, hohe Energiepreise und die Kaufzurückhaltung der Kunden machen den Handwerksbetrieben zwischen Ostalb und Bodensee zu schaffen. Das zeigen die aktuellen Daten der regelmäßigen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Ulm.

„Die Stimmung im regionalen Handwerk hat sich eingetrübt“, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer. Die konjunkturellen Sorgen der Betriebe hätten im dritten Quartal zugenommen, die Geschäftsentwicklung sei nach wie vor durch Preissteigerungen, Materialknappheit und Lieferengpässe gebremst. Zwei von drei Handwerksbetrieben (62 Prozent) beschreiben ihre Geschäftslage in den Monaten Juli bis September weiterhin als gut – insbesondere in den Bau- und Ausbaugewerken.

Von einem schlechten Geschäftsverlauf in den vergangenen Monaten sprechen derzeit zwölf Prozent. Dabei handelt es sich laut Handwerkskammer vor allem um Betriebe in den energieintensiven oder konsumorientierten Gewerken der Dienstleistungs- und Nahrungsmittelgewerbe sowie im Bereich des gewerblichen Bedarfs, beispielsweise der Feinwerkmechaniker oder Gebäudereiniger. Im Vorjahr waren noch 67 Prozent der Betriebe mit ihrer Geschäftslage zufrieden gewesen und sieben Prozent unzufrieden.

Von einer Verbesserung der Geschäftslage gehen aktuell nur rund 18 Prozent der Befragten aus, im Vorjahr waren es noch 28 Prozent gewesen. 60 Prozent rechnen mit einer gleichbleibenden Entwicklung. Etwas mehr als jeder fünfte Betrieb (22 Prozent) befürchtet hingegen, dass sich die Lage verschlechtern wird (Vorjahr: zehn Prozent).

Die Auftragslage in den Handwerksbetrieben zwischen Ostalb und Bodensee sei verglichen mit dem Vorjahresquartal im Abwärtstrend, teilt die Handwerkskammer mit. Rund 23 Prozent (Vorjahr: 37 Prozent) der Betriebe berichteten von einem gestiegenen Auftragsvolumen in den Monaten Juli bis September. Die Anzahl der Handwerkerinnen und Handwerker, die im dritten Quartal einen Rückgang beim Auftragseingang zu verkraften haben, habe sich aber nahezu verdoppelt, von 15 Prozent im Vorjahr auf knapp 29 Prozent. Die Betriebe erwarteten insgesamt ein schwieriges Jahresende 2022. Knapp 29 Prozent der Befragten rechnen in der näheren Zukunft mit Auftragseinbußen – das sind doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum (14 Prozent).

Im Bodenseekreis beurteilen 62 Prozent der Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage als gut, eine schlechte Geschäftslage geben 21 Prozent an. Nur 16 Prozent der Befragten rechnen mit einer Verbesserung der Geschäftslage in den nächsten Wochen, 37 Prozent mit einer Verschlechterung.