„Immer das Wohl der Firma im Auge“: Helmut Hunger stirbt mit 84 Jahren

Helmut Hunger ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sein berufliches Lebenswerk ist vor allem mit den Namen Maybach und MTU verbunden. Vor 70 Jahren, im Jahr 1949, hat er als Werkzeugmacherlehrling in der damaligen Maybach-Motorenbau GmbH begonnen. 36 Jahre vertrat er als Betriebsrat die Interessen der Maybächler und später der MTUler in Friedrichshafen, davon 18 Jahre als Betriebsratsvorsitzender.

Auch dem Sport und der Kommunalpolitik war er verbunden. 20 Jahre lang führte er die VfB-Fußballabteilung, im Gemeinderat vertrat er in der SPD-Fraktion die Interessen der Bürgerschaft.

Kollegen und Mitstreiter in der Arbeitnehmervertretung sprachen am Dienstag gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ von einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, die in seinen Unternehmen als Verhandlungspartner sowohl von Arbeitnehmern als auch von Arbeitgebern anerkannt war. „Er hat immer das Wohl der Firma im Auge gehabt“, sagte Manfred Frank, langjähriger Weggefährte im MTU-Betriebsrat. Hungers Motto: Geht es der Firma gut, geht es auch den Mitarbeitern gut. Er war stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MTU sowie Mitglied des Daimler-Konzernbetriebsrats.

Groß geworden ist Helmut Hunger bei Maybach-Motorenbau. Das war – wie später MTU – seine unternehmerische Familie. Auch als Letztere immer internationaler wurde, hat er Weitblick für die Notwendigkeiten bewiesen. Manfred Frank sprach auch den „begnadeten Dichter“ Helmut Hunger an, der bei jedweden Anlässen im Unternehmen antrat. So bei den früheren „Dreherbällen“ der MTU, als er in die Bütt stieg und unter anderem als „Leberkäs‘-Karle“ die Geschäftsführung auf‘s Korn nahm.

„Ur-Maybächler alter Schule“

„Wir verlieren einen unserer Besten, behalten aber einen Freund“, sagte der damalige designierte Vorstandsvorsitzende der Daimler Benz AG, Jürgen E. Schrempp, bei Hungers Verabschiedung in den Ruhestand nach 46 Jahren bei Maybach und MTU. Er sei ein hervorragender Sachverwalter der Belegschafts-Anliegen und zäher Verfechter einer eigenen Firmenkultur gewesen.

Von einem außergewöhnlichen Menschen spricht auch Sigfrid Rehm, der drei Jahre nach ihm seine Lehre bei Maybach begann. 1994 feierte man gemeinsam das 75-jährige Ausbildungsjubiläum, gründete den kleinen Maybach-Club, und war Hunger Zeitzeuge auf dem Weg des geplanten Maybach-Museums. „Er war ein Ur-Maybächler alter Schule“, erinnert sich Rehm.