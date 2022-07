Immer beliebter: Messe für Outdoor-Fans auf vier Rädern

Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 18 Uhr (Sonntag bis 17 Uhr). Die Eintrittspreise liegen bei 15 Euro für die Tageskarte, 6 Euro (Kind), 30 Euro (Tageskarte Familie), 30 Euro (Dauerkarte), 60 Euro (Dauerkarte Familie), 8 Euro (Feierabendkarte). Tickets gibt es online oder an der Tageskasse. Weitere Infos unter www.adventuresouthside.de

Als „Messe für Offroad, Campervans und Selbstausbau“ startet die „Adventure Southside“ vom 29. bis 31. Juli zum zweiten Mal in der Messe Friedrichshafen. Der Wechsel vom reinen Outdoor-Event zum Messe-Ereignis im Messegelände im Dreiländereck am Bodensee mit direkter Anbindung zur Schweiz hatte der Veranstaltung gut getan: die Ausstellerzahlen wachsen dieses Jahr auf rund 200 und auch bei der Besucherzahl plant der Veranstalter Rough Road Events GmbH die 10 000 in diesem Jahr deutlich zu übertreffen.

Auf rund 30 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Innen- und Außenbereich präsentieren internationale Aussteller ihre Weltreisemobile, Offroad-Trailer, 4x4-Fahrzeuge, Campervans, Offroad-Zubehör, Absetzkabinen, Dachzelte sowie Outdoor- und Campingartikel.

Immer beliebter

Laut Veranstalter werden offroad-taugliche Wohnanhänger immer beliebter. Der seit Jahren nicht mehr produzierte Defender hat unter den 4x4-Expeditionsfahrzeugen ein Dauerabonnement und wird mehrfach in Top-Kondition angeboten. Auch viele andere Marken präsentieren auf der Messe ihre Angebote.

Der Selbstausbau von Reisefahrzeugen spielt in diesem Jahr eine noch größere Rolle, so der Veranstalter. Alleine 16 Vorträge und Workshops des mit über 40 Vorträgen gefüllten Programms der Southside-Academy widmen sich diesem Thema.

Zum Selbermachen

Am Rand des Freigeländes präsentieren zahlreiche Privatausbauer ihre großen und kleinen Fahrzeuge und stehen mit wertvollen Tipps und Ratschlägen den interessierten Selbermachern zur Seite. Der Selbstausbau richtet sich gezielt an handwerkliche Laien, die dank fachkundiger Hilfe durchaus funktional und optisch ansprechende Ergebnisse erzielen können.

Richtig Action kommt beim Offroad-Parcours im Freigelände auf. Hier haben Besucher die Möglichkeit als Beifahrer erfahrene Instruktoren bei der Fahrt über gewagte Hindernisse zu begleiten. Hüpfburg, Bastelkurse, Sportaktivitäten, Kinderschminken und ein Kettcar-Parcours begeistern auch die jüngeren Besucher.

Im Camp leben

Das Southside-Camp ermöglicht es Besuchern mit Camp-Mobil schon ab Donnerstag mehrere Tage auf der Veranstaltung zu verbringen. Es fasst in diesem Jahr bis zu eintausend Fahrzeuge und bietet mit seinen sehenswerten Allrad-Reisemobilen eine zweite Messe neben der Hauptmesse im Messegelände. Abends lädt Live-Musik und Lagerfeuer im Camp zum Verweilen ein. Für alle, die ihren Grill zuhause gelassen haben, stehen Food Trucks bereit. Ein morgendlicher Brötchen- und Kaffee-Service gewährleistet einen guten Start in den Tag.