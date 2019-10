Der Tabellenzweite der Kreisliga A III, der FC Kluftern, hat mit einem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen die Reserve des SC Pfullendorf die Herdwanger Spielgemeinschaft vorbeiziehen lassen müssen und rangiert jetzt auf Tabellenplatz drei. „Wir waren in beiden Spielhälften überlegen und hatten viele Torchancen“, berichtete Trainer Ralf Kaiser nach der Partie. Allerdings tat sich die Elf mit der gegnerischen Abwehr schwer und war zu entschlossen im Abschluss. Der Führungstreffer war ein Geschenk der Gäste, denn Gentian Imeri schob den Ball nach einem Rückpass unglücklich ins eigene Netz. Zum Ausgleich traf Süleyman Yildiz kurz vor dem Pausenpfiff. Er zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer unhaltbar in den Winkel. Auch nach der Pause konnten die Klufterner ihre zahlreichen Möglichkeiten nicht verwerten, sodass es bei der 1:1-Punkteteilung blieb.

Auch dem TuS Immenstaad hat es gegen den SC Göggingen nur zu einem 1:1 gereicht. Die Mannschaft von Trainer Uwe Strüber war zwar in der Anfangsphase überlegen, versäumte aber, ihre Chancen zu nutzen und in Führung zu gehen. Danach verflachte das Spiel. Nach einem Foul von Henrik Heger verwandelte Göggingens Torjäger Alexander Stärk zu Beginn der zweiten Spielhälfte den fälligen Strafstoß zum 1:0.

Kurz vor der Pause musste Jonas Wiedenmann nach einer Notbremse den Platz verlassen, sodass die Heimelf in Überzahl spielte. Trotzdem gelang es ihr nicht, den Rückstand aufzuholen. Erst in der 92. Minute schob Stefan Abadzic nach einer schönen Kombination mit Noah Rockstroh den Ball zum 1:1 ein. Eine Niederlage verhinderte schließlich Philipp Bartsch mit einem Fallrückzieher auf der Linie in der 95. Minute. „Wir haben die notwendige Konsequenz vermissen lassen“, sagte TuS-Vorsitzender Clemens Müller. Und: „Die Gögginger haben sich auf ihre Abwehr konzentriert. Sie standen mit acht Leuten vor dem Tor und warteten auf Konterchancen.“