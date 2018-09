Immenstaad bleibt vorne

Der TuS Immen- staad und der FC Kluftern konnten ihr Punktekonto in der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden ausbauen. Der TuS Immenstaad besiegte vor eigenem Publikum den Bezirksliga-Absteiger SG Heiligenberg/Illmensee mit 3:1 und führt weiterhin die Tabelle an. Der FC Kluftern brachte aus Meßkirch ein 1:0 mit nach Hause und eroberte Tabellenplatz vier zurück. Es war Klufterns Torhüter Peter Schönhardt, der seiner Mannschaft den Sieg rettete. Die Gäste vom See gingen nach acht Minuten mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern von Alexander Rudolph in Führung. Danach war die Partie ausgeglichen.

Beide Teams vergeben gute Chancen

Beide Abwehrreihen waren gut gefordert und die Torhüter David Amann im Meßkircher Tor und Peter Schönhardt auf Klufterner Seite entschärften während der gesamten Spielzeit so manche Gefahrensituation. Nach dem Seitenwechsel wollten beide Mannschaften die Entscheidung. Hüben wie drüben boten sich sehr gute Möglichkeiten, bei denen erneut die Torhüter eingreifen mussten, darunter auch zwei hundertprozentige Chancen der Meßkircher, die Peter Schönhardt verhindern konnte. Am Ende blieb es beim knappen Ergebnis.

Der TuS Immenstaad ging zwar als Sieger vom Platz, hatte sich aber zuvor nicht von seiner besten Seite zeigen können. Eine Unstimmigkeit in der Abwehr, die Alessandro Lettieri ausnutzte, brachte den TuS in Rückstand. Den Ausgleich stellte Mario Riegger her, der den Ball aus zehn Metern über den herauseilenden Illmenseer Torwart Amadeo Frirdich hob. Danach kamen beide Seiten zu Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Auch nach der Pause blieb die Partie gegen die angriffsstarken Gäste ausgeglichen.

Mit viel Kampfgeist machte der TuS Immenstaad schließlich doch noch die an diesem Tag fehlende spielerische Leistung wett. Ein Doppelschlag mit Treffern von Noah Rockstroh, der den bereits abgewehrten Ball dann doch noch einköpfte, und Raphael Fitz, der aus zwei Metern eine Flanke von Stefan Abadzic ins Netz verlängerte, sicherte den erneuten Sieg des Tabellenführers.