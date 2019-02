Im Zeltlager gibt’s so manches Abenteuer zu erleben

„Hast Du etwa Angst?“ heißt das neue Stück des Theaterspielclubs 10+. Trotz krankheitsbedingt erschwerter Bedingungen haben die jungen Darsteller es am Sonntagnachmittag im Kiesel im K42 tadellos auf die Bühne gebracht.

Seit Oktober hatten sie an dem Stück gearbeitet. Vorgaben von Seiten der Leiterin hatte es dabei keine gegeben. Die Kinder sollten das gesamte Stück selbst erarbeiten. Die Fragen, die dafür gestellt wurden, lauteten: „Was möchtest Du unbedingt einmal erleben? Was gar nicht? Und wovor hast Du Angst?“ Dazu gab es viele Ideen, die dann mit der Theaterpädagogin spielerisch weiter erarbeitet und schließlich zu dem Theaterstück zusammengesetzt wurden.

Den Hintergrund bildete ein Sommerzeltlager. Auch das war eine Idee der Kinder. Was dann folgte, war eine Sammlung von ganz und gar unterschiedlichen Erlebnissen – Dingen, die man im Zeltlager unbedingt oder keinesfalls erleben möchte. Einen roten Faden hatte die Handlung nicht. Es war ein Episodenspiel, dessen einzelne Teile nur durch den Hintergrund zusammengehalten wurden. Diese Teile waren dann auch ziemlich lebensecht und wenig theatralisch übertrieben.

Zeitreisende begegnen Mozart

Das nächtliche Abenteuer im Wald oder das gegenseitige Anstacheln zu Mutproben wie das Küssen eines Frosches ließen dem Zuschauer schon die Frage durch den Kopf gehen, ob da nicht persönliche Erlebnisse sehr direkt umgesetzt wurden. Spätestens beim Einbruch in das geschlossene Freibad und bei den Turnübungen auf der Abdeckplane blieb den Eltern nur noch zu hoffen, dass die Antwort „Nein!“ lautete. Zwischendrin holte aber doch der Zeltlageralltag die Abenteurerbande ein. Auch hier muss man abspülen und Zähne putzen.

Erst zum Ende hin verließ das Stück die Nähe zur Wirklichkeit. Da tauchte auf dem Klo eine rätselhafte Pergamentrolle auf und die Kinder mussten sich für eine Rettungsaktion auf eine Zeitreise begeben. Denn Hoffman von Fallerslebens „Lied der Deutschen“ war verloren gegangen und musste dem Dichter zurückgegeben werden. Dabei trafen die Zeitreisenden plötzlich auf historische Persönlichkeiten wie Marie-Antoinette und Mozart. Diese Szene bot den Kindern die Gelegenheit, alte Renaissance-Kostüme anzulegen, die sie im Fundus entdeckt hatten.

Viel Applaus für die Darsteller

Als Bühnenbild reichten dem Stück zwei offene Zelte und eine weiße Leinwand. Diese wurde manchmal für Schattenspiele benutzt, wenn sich zum Beispiel auf dem verbotenen Waldausflug die lange Reihe der nächtlichen Abenteurer durch das Dickicht schlug.

Neben der Generalprobe mit Publikum am Tag zuvor blieb die Aufführung am Sonntag die einzige des Stückes. Der Kiesel im k42 war aber rappelvoll. Sieben Darsteller hatten sich eingefunden – ein Mädchen musste krankheitsbedingt passen. Das machte am Vortag noch ein schnelles Umarbeiten des Stückes notwendig. Die lange Vorbereitungszeit zahlte sich dabei aus. Die Umwandlung der Rolle, die nun ohne Schauspielerin dastand, und das Verteilen ihres Textes auf die anderen Rollen klappten problemlos.

Nicht zu übersehen war die weibliche Dominanz in der Truppe. Unter den eigentlich acht Darstellern war nur ein Junge. Doch mit zwei Schwestern war er diese Stellung schon gewohnt.

Nervosität und Unsicherheit waren den Darstellern während des gesamten Stückes nicht im Mindesten anzumerken. Sie traten alle ohne Hemmungen oder Schüchternheit auf. Dafür erhielten Sie viel Applaus und mussten zum Verbeugen gleich mehrmals auf die Bühne kommen.