Der Vorverkauf für das 9. Internationale Violinfestival junger Meister hat begonnen. Vom 5. bis 19. April kommen hochbegabte Violinvirtuosen an den Bodensee und präsentieren sich in Recitals und Orchesterkonzerten, wie Veranstalter Peter Vogel mitteilt. Dieses Jahr steht das Festival im Zeichen der Violine. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Unter den jungen Meistern sind etwa Maya Wichert aus München, die mit 13 Jahren schon an der Musikhochschule München studiert, und Joshua Brown aus New York, der mit 19 Jahren nicht nur den ersten Preis beim Internationalen Violinwettbewerb Leopold Mozart in Augsburg gewann, sondern sich auch Publikumspreis, Sonderpreise von Juryvorsitz und Kronberg-Akademie und den Spezialpreis sicherte. Zum wiederholten Mal dabei sind junge Geiger, deren internationale Karriere bereits begonnen hat. Ioana Cristina Goicea aus Rumänien etwa musizierte schon im Concertgebouw Amsterdam und in St Martin-in-the-Fields London und mit Orchestern wie dem Belgian National Orchestra und dem Auckland Philharmonia Orchestra. Auch Cosima Soulez Larivière aus Frankreich kommt wieder, die nach ersten Preisen beim Internationalen Johannes-Brahms-Wettbewerb und beim Bartók World Competition in der Londoner Wigmore Hall und beim Schleswig-Holstein-Musik-Festival auftrat.

Herzstück des Festivals ist der teils öffentliche Meisterkurs mit Krzysztof Wegrzyn, als Geiger, Pädagoge und Wettbewerbsleiter mehrfach ausgezeichneter Professor an der Musikhochschule Hannover. Zum ersten Mal findet der Meisterkurs im Langenargener Münzhof statt, der so zum Zentrum des Festivals wird. Teilnehmer und Besucher gewinnen hier tiefe und ungewöhnliche Einblicke in besondere Werke der Violinliteratur.

Orchesterkonzerte mit den renommierten Ensembles der Region bilden die Höhepunkte des Festivals. Um Ostern werden Maya Wichert, Joshua Brown, Qingzhu Weng und Valerie Schweighofer mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim Werke von Beethoven, Mendelssohn und Saint-Saëns aufführen, sie sind in Lindau, Ravensburg, Memmingen und Augsburg zu Gast. Mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz spielen Cosima Soulez Larivière und Ioana Cristina Goicea am Wochenende danach in Konstanz und Friedrichshafen die Violinkonzerte von Sibelius und Brahms. Prokofjews träumerisch-unkonventionelles erstes Violinkonzert interpretiert Stephen Waarts aus Kalifornien. Violinrecitals geben ausgewählte junge Meister in St. Christoph am Arlberg, Langenargen und Konstanz.