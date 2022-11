Im Winterdorf stehen jetzt „Häfler helfen“-Büchsen – Nachahmer dringend gesucht

Auch in diesem Jahr haben Einzelhändler und Handwerker, Gastronomen und Gewerbetreibende die Möglichkeit, ohne großen Aufwand „Häfler helfen“ zu unterstützen. Und wie? Einfach eine Spendenbüchse aufstellen.

Das Winterdorf im Lammgarten ist gleich mit vier Büchsen dabei. SZ-Redaktionsleiter Martin Hennings hat sie Mitte der Woche bei Lammgarten-Wirt Thomas Vogt und seinem Team vorbeigebracht.

Unterstützt „Häfler helfen“: Lammgarten-Wirt Thomas Vogt (links), mit SZ-Redaktionsleiter Martin Hennings. (Foto: Hanna Neuberger)

Auch der Eine-Welt-Laden in der Schanzstraße und die Yoga-Lehrerin und Physiotherapeutin Sandra Schweizer aus der Riedleparkstraße machen mit. Wer ebenfalls eine Spendenbüchse platzieren will, der schreibe eine kurze Mail an: m.hennings@schwaebische.de.

Gebracht und nach Weihnachten wieder abgeholt werden die verplombten Blechbehälter von der „Schwäbischen Zeitung“, die unter dem Motto „Häfler helfen“ seit vielen Jahren gemeinsam mit katholischer und evangelischer Kirche Geldspenden für Menschen in Not sammelt.