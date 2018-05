Das Ehepaar Güldem und Ali Bilgil hat am Samstag im engsten Familienkreis seine goldene Hochzeit gefeiert. Beide haben die 50 Ehejahre in Deutschland verbracht. Sie zeigten sich hocherfreut über den Besuch des Gemeinderatsmitgliedes Erich Habisreuther, der stellvertretend für den Oberbürgermeister die Gratulationen von Stadt und Land überbrachte.

„Dass die Stadtverwaltung an uns denkt, ist aber nett“, sagte der 75-jährige Ali Bilgil und nahm gerne den Geschenkkorb entgegen, den der Abgesandte des Häfler Rathauses gebracht hatte. Seine Ehefrau Güldem bot ihm und den anderen Gästen kleine wohlschmeckende, türkische Imbisshappen an.

Das türkische Paar wohnt gerne in der Löwentaler Siedlung, aber ein bisschen Heimweh hat Güldem Bilgil trotzdem, denn der Bodensee hat zwar Ähnlichkeit mit dem Bosporus in der Heimatstadt Istanbul, aber das ist offenbar zu wenig. Die beiden Söhne Fatih und Melih haben schon lange das heimische Nest verlassen. Mit ihren Hochschulabschlüssen in der Tasche haben sie gute Jobs in der Industrie gefunden.

36 Jahre lange Jahre war Ali Bilgil bei der MTU im Bereich Galvanik tätig, während sich seine Frau um die Familie kümmerte. Im Jahre 1966 hat er sie als Urlauber in Istanbul kennengelernt. Sie wohnte in derselben Straße wie seine Verwandten, bei denen er Unterschlupf gefunden hatte. Sie sei ihm gleich aufgefallen, erzählte er und gestand: „Sie war so nett und angenehm.“ Güldem Bilgil hingegen bezeichnete ihren Lebensgefährten als „Spaßvogel“, wegen seiner humorvollen Art.

Im ersten Jahr ihrer Bekanntschaft konnten sich die Verliebten nur per Briefpost unterhalten, denn Ali Bilgil musste sich nach abgelaufener Urlaubszeit wieder nach Deutschland zu seiner Arbeitsstelle in Aschaffenburg begeben. Die Hochzeit fand im Jahre 1968 im kleinen Kreis in Istanbul statt, denn für ein größeres Fest fehlte die Zeit: Der Frischvermählte musste sich für seine Ehefrau um das Einreisevisum nach Deutschland kümmern. Ein Foto aus damaliger Zeit zeigt die Braut in Weiß, während sie den Trauschein im türkischen Standesamt unterschrieb.

Ab und zu besucht das Ehepaar Istanbul, denn viele Verwandte wohnen noch dort, aber in Deutschland ist es zu Hause. „Hier bleiben wir gerne“, sagt Ali Bilgil. Zum Ausklang des Jubelfesttages gab’s ein Abendessen in einem guten Restaurant.