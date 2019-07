Im „Treff bei Marie“ wird’s gemütlich

Mit einem „Tag der offenen Tür“ wurde am Sonntag bei strahlend blauem Himmel die Namensgebung des Quartiersbüros in Wiggenhausen-Süd gefeiert. Knapp 100 Leute trafen sich bei Quartiersmanagerin Katharina Binzler zu Kaffee und Kuchen und warteten gespannt auf die Verkündung des Namens, der zuvor durch einen Wettbewerb ermittelt wurde.

Insgesamt 31 Namensideen waren hierfür eingereicht worden, drei davon sogar mit einem passenden Logo, davon waren 22 Wettbewerbsteilnehmer Kinder und neun Einreichungen kamen von Erwachsenen. Der Wettbewerb „Gib deinem Quartiersbüro einen Namen“ war von April bis Mitte Juni ausgeschrieben worden, Bewertungskriterien für den Sieg waren unter anderem Originalität und Kreativität des Vorschlags, der Bezug zum Quartier und die Stärkung des Gemeinsinns. Außerdem ausschlaggebend: Weckt der Vorschlag Interesse am Quartiersbüro?

Urkunden für alle Teilnehmer

Am 25. Juni hatte eine Jury, bestehend aus jeweils einem Vertreter des Jugendparlaments, der Bewohnerschaft, der Zeppelin-Wohlfahrt GmbH und der Bürgerbeteiligung der Stadt Friedrichshafen, über die anonymen Einreichungen entschieden und schließlich einen Sieger gekürt: Sajad Khawari mit seinem Vorschlag „Treff bei Marie“, eine Anspielung auf die Lage des Quartiersbüros am Marie-Curie-Platz, durfte sich über den Sieg und eine Geldwertkarte für alle Häfler Bäder freuen. Der zweite und dritte Platz erhielten jeweils einen Häfler Einkaufsgutschein. Doch auch die restlichen Teilnehmer gingen nicht leer aus und bekamen jeder eine Eintrittskarte für das Sportbad in Friedrichshafen. Außerdem erhielten alle Teilnehmer Urkunden, überreicht von Quartiersmanagerin Katharina Binzler, die sich sehr über die rege Teilnahme am Wettbewerb freut.

Am Tag der offenen Tür selbst konnten die Gäste das Quartiersbüro und den Gemeinschaftsraum besichtigen, für die Kinder war außerdem die „Spielmaus“ vom Spielehaus Friedrichshafen ausgeliehen worden und es wurde eifrig gespielt und gebastelt. Das Quartiersbüro soll in Zukunft eine Begegnungsstätte für alle Anwohner sein und das Begegnungsfest Sonntag sorgte bereits für erste solche Begegnungen und Zusammenkünfte.