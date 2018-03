Pferdesport, Zucht und Haltung der Tiere – das sind die drei Schwerpunkte bei der Messe „Pferd Bodensee“. Die Fachmesse eröffnet am Freitag, 16. Februar, bis einschließlich Sonntag, 18. Februar, auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen.

Beim Pressegespräch gaben die Akteure erste Einblicke in das Programm auf der Messe. Aus insgesamt elf Nationen präsentieren mehr als 400 Aussteller ihre Produkte rund ums Pferd. Die Pferdemesse am Bodensee findet alle zwei Jahre statt – in diesem Jahr mit noch größerem Angebot. „Wir verzeichnen ein Aussteller-Plus von vier Prozent“, sagt der Messeprojektleiter Roland Bosch. Der Herausgeber des Fachmagazins Reiterjournal sieht dafür einen einfachen Grund. „Reiten ist in“, sagt er. Besonders bei jungen Mädchen sei der Sport beliebt. „Die Reitervereine im Land verzeichnen rund 800 000 Mitglieder. Baden-Württemberg ist nach Nordrhein-Westfalen das zweitgrößte Reiterland in Deutschland.“

Insgesamt 300 Pferde sind auf der Messe im Einsatz. Dabei bringen sich auch unter anderen das Haupt- und Landgestüt Marbach und das Schweizer Nationalgestüt Avenches ein. Die beiden Gestüte informieren neben 28 weiteren namhaften Zuchtbetrieben die Besucher auch über die Pferdezucht und präsentieren ihre Hengste. Das Gestüt Marbach stellt dem Publikum auch ihre Alt-Württemberger vor, eine traditionsreiche Rasse aus der Region. „Die Tiere Zeichnen sich vor allem durch ihr sanftes Gemüt aus“, sagt Carolin Eiberger, stellvertretende Landesstallmeisterin aus Marbach. Die Tiere seien aber nicht die richtigen für den Pferdesport.

Beim Forum „Pferd und Mensch“ informieren Esther Weber-Voigt und Horst Becker über die Ausbildung von Pferden, Training und Gesundheit. Bei diesem Forum treffen sich Experten aus unterschiedlichen Bereichen wie Mediziner, Sattler, Dentisten oder auch Ernährungsexperten, um Problemfälle gemeinsam zu behandeln.

Faszien stehen im Fokus

Einen besonderen Schwerpunkt bildet auch die Gesundheit der Pferde. Im Mittelpunkt steht dabei die Faszientherapie. Auf der Messe diskutiert das Fachpublikum diese Methode. Faszien umgeben jeden Muskel und jedes Organ und vernetzen so den gesamten Körper miteinander. In der Reiterbranche wird die Therapie bei Verletzungen, Fehlbelastungen oder Überanstrengung von Pferden angewandt. Auf der Messe wird ein Therapeut seine entwickelte Faszienrolle fürs Pferd vorstellen.

Das erste Mal im Programm dabei sind in diesem Jahr die „Alten Meister“. Der ehemalige Olympiameister und ehemalige Bundestrainer Klaus Balkenhol zeigt die klassische Reitweise und beantwortet Interessierten Fragen zu der Technik.

An zwei Abenden, Freitag und Samstag, können die Besucher der Messe sich die Pferde-Gala „Im Takt der Pferde“ anschauen. Schon jetzt sind aber beide Abende ausverkauft. Die Reiter und Pferde zeigen den Zuschauern Dressuren und Akrobatik. Neu bei der Show dabei ist Lorenzo, der „Flying Frenchman“ (der fliegende Franzose), der auf den Rücken seiner Pferde durch die Manege fliegt. Ein weiterer Höhepunkt ist die Französin Mélie Philippot, die mit ihrem Minihengst Diego und dem bretonischen Kaltblut ein Pas-de-Deux präsentiert.

Eine Premiere wartet in diesem Jahr in der Halle zwei auf die Besucher. Dort präsentiert sich erstmalig die Aktion „Pferde im Fotostudio“. Besucher können dort erleben, wie aus Pferden richtige Fotomodells werden und sie entsprechend in Szene gesetzt werden. Die Fotografin Natascha Plein präsentiert den Besuchern ihre Arbeit.

Auch der Pferdestall macht keinen Halt vor der Digitalisierung. Beim Forum „Pferdebetrieb“ informieren die Experten darüber. Im Fokus steht die „Weide-Wirtschaft“. Dabei geht es um die neusten Entwicklungen aus Wissenschaft und Technik. Pferdehalter können hier erfahren, was alles in einen modernen Stall gehört – von der Tränke, zur Futterraufe und Hofgeräten.