In Friedrichshafen finden in den drei letzten Sommerferienwochen vom 24. August bis 11. September die Spielehausferien statt. Organisiert werden diese vom Spielehaus. „Die Vorbereitungen und Planungen waren dieses Jahr eine echte Herausforderung. Jetzt freuen wir uns jedoch, dass die Spielehausferien stattfinden können,“ so Margarete Beck, Sachgebietsleiterin Spielehaus und Spielbus. Um die Hygienebestimmungen einhalten zu können, werden dieses Mal auch die Räume des Jugendzentrums Molke genutzt. Auch das Team der Molke wird dann gemeinsam mit Kollegen der dezentralen Jugendtreffs sowie der Schulsozialarbeit die Aktion unterstützen. „Die drei Wochen Spielehausferien sind zwar bereits ausgebucht, doch gibt es eine Warteliste,“ informiert Beck.