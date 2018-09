Im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Demokratie

Spätestens bei der Eröffnung des Büffets sehen die 450 Besucher des 2. Bodensee Business Forums (BBF) dann doch, dass der Kongress im Graf Zeppelin Haus etwas zutiefst Schwäbisches ist – denn es gibt Spätzle. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir lädt sich zwar was anderes auf den Teller, über dessen Ränder man nicht erst seit den Zeiten der Digitalisierung hinausblicken sollte.

Aber auch er ist als Deutscher mit türkischen Vorfahren Ausdruck einer Vielfältigkeit, die nicht nur das BBF selbst ausmacht an diesem Herbsttag im Gewand des Hochsommers, sondern auch für den Erfolg einer Wirtschafts- und Kulturregion steht, an der selbst hochrangige Politiker, Unternehmer und Publizisten nicht vorbeikommen.

Kongress könnte auch in Berlin stattfinden

Weshalb sie vermutlich auch fast alle da sind – eindrücklich nachzulesen im Programmheft, das sich mit 35 Sprechern als Who is who eines Kongresses präsentiert, der auch locker in Berlin hätte stattfinden können, in Stuttgart sowieso. Dass er genau das aber eben nicht tut, macht das Bodensee Business Forum besonders.

Das BBF steht unter dem Leitmotiv „Vernetzen statt Verzweifeln“. Den besten Beweis, dass dieser Slogan nicht nur ein Schlagwort ist, liefert die Veranstaltung selbst. Denn wer ein Aufgebot mit Prominenten wie EU-Kommissar Günther Oettinger, Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, dem ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Christian Kern sowie dem Ex-Greenpeace-Chef Gerd Leipold und Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) an nur einem einzigen Tag zusammenzubringt, kann im Vernetzen nicht ganz schlecht sein.

Wir haben Gerd Leipold, Vorsitzender von Greenpeace, zur Zukunft der Welt befragt.

Im Wesentlichen geht dieses Kunststück auf die Person Hendrik Groth zurück, den Chefredakteur der „Schwäbischen Zeitung“, der aus dem Händeschütteln gar nicht mehr herauskommt. Groth führt ein Medium, das sich genau in den thematischen Spannungsfeldern bewegt, denen beim Bodensee Business Forum vertiefte Aufmerksamkeit zukommt: Digitalisierung und die Entwicklung der Demokratie in einem Umfeld, in dem politische Akteure aufgetaucht sind, die das vormals kaum umstrittene System der Demokratie infragestellen. Und somit auch alle Freiheitsrechte, die damit verbunden sind – Pressefreiheit inklusive, ohne die Zeitung als unabhängiges Konstrukt nicht existieren kann, wie Kurt Sabathil, der Geschäftsführer von Schwäbisch Media, schon bei seiner Begrüßung klarmacht.

„Am meisten hat mich der Herr Oettinger überrascht.“

Noah und Jonathan, zwei 16-Jährige vom Ravensburger Welfen-Gymnasium, sind einigermaßen beeindruckt: „Es ist viel interessanter, als wir erwartet haben.“ Die Schüler gehören zu einer achtköpfigen Gruppe, und zunächst wussten sie nicht so recht, ob es nun Fluch oder Segen ist, zum BBF fahren zu dürfen. Noah stellt fest: „Am meisten hat mich der Herr Oettinger überrascht.“ Bisher habe sich ein anderes, nicht immer schmeichelhaftes Bild bei den Jungs in seiner Altersgruppe verfestigt. Aber nachdem sie Oettinger leidenschaftlich auf dem Podium für Europa und seine Ideale haben eintreten sehen, ist ihr Respekt gewachsen. Oder wie Jonathan sagt: „Seine Haltung hat mich beeindruckt.“

Wir haben Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal, auf dem Bodensee Business Forum gefragt, wie er sich die Zukunft Europas vorstellt.

Haltung ist überhaupt ein gutes Stichwort, das sich durch die vielen Podiumsdiskussionen und Workshops zieht. Denn bei einer Veranstaltung mit rund 450 Teilnehmern entsteht vielleicht kein Rahmen der Intimität, aber doch eine Nähe, bei der es schwieriger wird, sich als Politiker oder Wirtschaftsvertreter hinter einer einstudierten Maske zu verstecken. Und das merken die Zuhörer, wie viele von ihnen bestätigen. Zumal der äußere Rahmen im Graf- Zeppelin-Haus keine Barrieren kennt, sodass Besucher ohne Schwierigkeiten auch einen Lars Klingbeil, den SPD-Generalsekretär, einfach so ansprechen können. Oder den Botschafter von Kasachstan, Bolat Nussupov, der sagt: „Unser Land ist wirtschaftlich sehr eng mit Baden-Württemberg verbunden. Deutschland ist gerade bei der Digitalisierung unser Partner. Deshalb bin ich heute hier.“ Zwar sei die Botschaft von Kasachstan in Berlin angesiedelt, aber auch in Stuttgart wäre sie sicher nicht verkehrt, scherzt der Diplomat.

"Man kann nicht alles sehen und hören, was man möchte"

Nach dem Mittagessen steht Brauereichef Gottfried Härle nur ein paar Meter von Nussupov entfernt und zeigt sich überrascht, dass der Tag so interessant, die Vorträge so gehaltvoll geworden seien. Einziges Manko aus seiner Sicht: „Das Programm ist sehr dicht, man kann nicht alles sehen und hören, was man eigentlich möchte.“ Und darum verpasst Härle zum Beispiel auch den eindrucksvollen Moment, als der Journalist Richard Gutjahr, der Opfer von hetzerischen Verschwörungstheorien geworden ist, mit höchster Intensität zeigt, wie dünn der digitale Faden zwischen den sozialen Netzen ist, an dem wir alle auf die eine oder andere Weise hängen.

Und was für grauenhafte Dinge passieren können, wenn dieser Faden reißt und ein Mensch – wie im konkreten Fall Gutjahr – zum Verfolgten wird in dieser digitalen Welt, die von der analogen nicht mehr zu trennen ist, weil beide gleichermaßen zu unserer Wirklichkeit verschmolzen sind. „Das hat mich schwer beeindruckt“, sagt auch Hilka Schmitz, die aus London zum BBF angereist ist.

Mehr entdecken: Ein Plädoyer gegen den Hass

In den Workshops, die im kleineren Rahmen das Versprechen der Tuchfühlung mit nahbaren Rednern durch den aktiven Austausch mit den Zuhörern noch intensiver einlösen, versuchen sich zum Beispiel der IT-Unternehmer Markus Winter und der CDU-Politiker im Europaparlament, Norbert Lins, auf eine Zukunftsformel zur Frage zu verständigen: „Welche Auswirkungen hat Digitalisierung auf Politik?“ Ein paar Türen weiter entwirft die junge FDP-Politikern Ria Schröder im Gespräch mit dem ehemaligen Greenpeace-Chef und Umweltschutzveteranen Gerd Leipold eine Vorstellung von der Welt, wie sie 2040 aussehen könnte. Andere Podien befassen sich mit den Folgen von Abschiebungen gut integrierter Flüchtlinge für den Mittelstand. Wirtschaftsvertreter wie der Infrastrukturvorsitzende der Deutschen Bahn, Ronald Pofalla, oder Mario Ohoven, der Präsident des Bundesverbandes mittelständischer Wirtschaft, müssen in Diskussionen Farbe bekennen.

Wir haben Ronald Pofalla, Vorstand für Infrastruktur der Deutschen Bahn AG, auf dem Bodensee Business Forum zur Mobilität in Deutschland befragt.

Doch bei all der Ernsthaftigkeit, die allein die drängenden Zukunftsfragen verlangen, ist das zum See hin geöffnete Graf-Zeppelin-Haus an diesem sonnenverwöhnten Tag auch ein Ort, um zwischen den Begegnungen kurz darüber nachzudenken, dass Bodenseeregion und Oberschwaben oder die Vier-Länder-Region insgesamt eben noch mehr sind als Wirtschaftsräume, die sich um der Zukunft willen gut vernetzen und die digitale Wette eingehen müssen. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn zum Beispiel hat an diesem Tag noch Augen für das Andere, wenn er sich als Radsportbegeisterter offenbart: „Ich habe den Bodenseeradweg schon viermal gemacht – und zwar ohne elektrische Unterstützung!“

Ein „Sittengemälde“

Kurt Fessler, der aus Vorarlberg angereist ist, findet: „Das hier ist wie ein Sittengemälde unserer Zeit.“ Mit Leuten, die nicht jammerten, sondern anzupacken bereit seien – über Grenzen von Ländern, Parteien und Generationen hinweg. Und Wolfang Oligmüller von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben betont, dass der heutige Tag ihn habe spüren lassen, dass jenseits des negativen Grundrauschens der Schwarzmaler genug Gründe zum Mutfassen vorhanden seien. „Die vielen Eindrücke hier weiten meinen Blick.“

Eröffnung des Bodensee Business Forums mit Schwäbisch Media Geschäftsführer Dr. Kurt Sabathil. (Foto: Scheyer) Auch Friedrichshafens Oberbürgermeister Andres Brand richtet ein Grußwort an die hochrangigen Gäste. (Foto: Scheyer) Dr. Hendrik Groth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, bei seiner Eröffnungsrede im Graf-Zeppelin-Haus. (Foto: Scheyer) Der Ludwig-Dürr-Saal ist voll besetzt. (Foto: Scheyer) Landesinnenminister Thomas Strobl (mit Mikrofon) diskutiert auf dem Podium über Cyber-Sicherheit. (Foto: Scheyer) Teilnehmer des Panels E-Health. (Foto: Scheyer) Die Teilnehmer des Panels diskutieren über das Thema E-Health. (Foto: Scheyer) Sozialminister Manne Lucha nahm auch am Bodensee Business Forum teil. (Foto: Scheyer) Dieses Panel befasst sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Politik. (Foto: Scheyer) EU-Kommissar Günther Oettinger sprach in seiner Keynote über die Herausforderungen für Europa. (Foto: Christian Flemming) Das Smartphone als Waffe: Journalist Richard Gutjahr (Mitte), der Antisemtismus-Beauftragte des Landes, Michael Blume (rechts), und Jasmin Off, Leiterin der Online-Redaktion der "Schwäbischen Zeitung", diskutieren über Hetze im Netz. (Foto: Scheyer) Gutjahr berichtet davon, wie er im Netz zur Zielscheibe von Hass und Verleumdung wird. (Foto: Scheyer) Wie smart ist die Bodenseeregion? Malgorzata Wiklinska (ZF), Thomas Scheitlin (Stadtpräsident St. Gallen), Mart Laanemäe (Botschafter Estland), Karlheinz Rüdisser (Landesstadthalter in Vorarlberg) und Ulrike Hudelmaier (Geschäftsführerin TFU GmbH) diskutieren mit Andreas Müller (ganz links, Stellvertretender Chefredakteur Schwäbische Zeitung). (Foto: Scheyer) Streiter für Europa: Grünen-Politiker Cem Özdemir über Europas Antworten auf Erdogan. (Foto: Christian Flemming) Netzwerken mit Blick auf den Bodensee: Die Teilnehmer des Bodensee Business Forums im regen Austausch. (Foto: Christian Flemming) Wie wird die Welt 2040 sein? Gerd Leipold, Ex-Greenpeace-Vorsitzender und JuLi-Chefin Ria Schröder debattieren. (Foto: Scheyer) Auch das Zukunftsthema Mobilität wurde auf dem Bodensee Business Forum diskutiert. (Foto: Christian Flemming) Gute Laune auf dem Podium: Ronald Pofalla (Deutsche Bahn, links) und Österreichs Ex-Kanzler Christian Kern mit Moderator Markus Will (Mitte) und Johannes Reifenrath, Infrastrukturvorstand der Bahn (links neben Ronald Pofalla). (Foto: Christian Flemming) Gemütlicher Plausch unter sonnigem Himmel. (Foto: Christian Flemming) Ideen für die Mobilität von Morgen bei der Daimler Innovation Challenge. (Foto: Scheyer) Bedrohen Abschiebungen den Mittelstand? CDU-Bundestagsabgeordneter Axel Müller, Wahid Akbarzada (Organisation Impuls Afghanistan) und Brauereichef Gottfried Härle auf dem von Landeskorrespondetin Katja Korf (Zweite von Rechts) moderierten Podium. Gerd Müller (Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, links), Bärbel Dieckmann (Präsidentin Welthungerhilfe) und Ex-Greenpeace-Chef Gerd Leipold werden von Hendrik Groth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung zum "Chancenkontinent Afrika" befragt. (Foto: Christian Flemming) Müller fordert ein Umdenken in Europa in Bezug auf Afrika. (Foto: Christian Flemming) Bärbel Dieckmann, Präsidentin der Welthungerhilfe. (Foto: Christian Flemming) Entwicklungsminister Gerd Müller erläutert seine Vision vom "Chancenkontinent Afrika". (Foto: Christian Flemming) Ein Fingerzeig für die deutsche Wirtschaft? In Afrika zu investieren, lohne sich, sagt Müller. CSU-Politiker Gerd Müller neben Dirk Augustin (links), Leiter der Lokalredaktion Lindau der Schwäbischen Zeitung. (Foto: Christian Flemming) Müller im Austausch mit Gästen des Bodensee Business Forums. (Foto: Christian Flemming) Auch das Videoteam der Schwäbischen Zeitung berichtet ausführlich vom Bodensee Business Forum. (Foto: Christian Flemming) 1 von 1

Was am Ende des Tages für Bilder übrig bleiben werden, welche Wirkungen von dem Versuch, 450 Menschen durchs Vernetzen vom Verzweifeln abzuhalten, ausgehen – diese Frage können die beiden Gymnasiasten Noah und Jonathan spontan auch nicht beantworten.

Vielleicht ist es das Bild von Jean Asselborn ohne Schlips und Kragen, der auf einer Bank am Seeufer mit Christian Kern sitzt und vielleicht mal nicht über Politik sondern über das Glitzern des Wassers redet. Oder der Eindruck fiebriger Energie, die die Menschen zu durchfließen scheint, und der Glaube, dass Zukunft nichts ist, dem man ausgeliefert sein muss. Sondern etwas, das man zusammen mit den richtigen Leuten gestalten kann. Heute für morgen. Wenn Jonathan und Noah keine Schüler mehr sein werden und dann darüber urteilen, ob die Gemeinschaft aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Medien den Mut gehabt hatte, sich den nicht eben kleinen Herausforderungen zu stellen. Und außer zu reden auch gehandelt haben.