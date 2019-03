Es war eine Art Modellbau mit lebenden Figuren, der am Samstag beim Zunftmeisterempfang der Seegockel in der Gockelwerkstatt stattfand: Seegockel-Zunftmeister Oliver Venus, sein Stellvertreter Kai Krause und Bächlesfischer-Gruppenführer Bernd Wolferseder drängten sich in einem winzigen Einmannzelt. Warum? Weil hier das große Narrentreffen nachgestellt wurde, bei dem die Seegockel „volle Zelte“ hatten. Die Bedienungen im Zelt waren auch auf Zack. Deshalb mussten die drei Narren in ihrem engen Domizil in rascher Folge ein paar Klare kippen.

Immer wieder war auf der Bühne vom Großereignis des Ringtreffens die Rede. Auch in der Ansprache von Landrat Lothar Wölfle. „Das Narrentreffen war vom Feinsten. Da kann sich die Stadt was abgucken“, sagte er. Wölfle machte den Vorschlag, den Seegockeln wegen ihrer planerischen Fähigkeiten sämtliche Baustellen in Friedrichshafen zu übergeben. „Dann würde auch die Sanierung der Keplerstraße flutschen.“

Oberbürgermeister Andreas Brand dankte den Seegockeln ebenfalls für die Ausrichtung des Ringtreffens des Alemannischen Narrenrings. Die Häfler Narren hätten sich dadurch als hervorragende Botschafter des Brauchtums erwiesen. Seegockel-Präsident Karl Haller ließ in Sachen Ringtreffen einfließen, dass die Narren rechnen können: „Wir haben einen Schlussstrich gezogen, und es sieht nicht mal so schlecht aus.“

Andreas Brand gratulierte auch der Interessengemeinschaft Häfler Narrenzünfte zu ihrem 25-jährigen Bestehen. 4000 Mitglieder aus zehn Zünften mit 23 verschiedenen Gruppen sind in ihr vereint, darunter 3100 aktive Hästräger – „ein verschworener und toller Haufen“, so Gründungsmitglied Georg Brugger.

Nur vier Stadträte zeigen sich

Dass beim Zunftmeistertreffen Sitzplätze frei geblieben sind, lag auch an den abwesenden Stadträtinnen und Stadträten. Nur vier sind gekommen, und von ihnen sind drei selbst in der Fasnet aktiv. „Man sollte gar nicht glauben, dass Wahlen anstehen. Offenbar sind unsere Stimmen nicht so viel wert“, bemerkte Oliver Venus in immerhin belustigtem Tonfall.

Dass sich das Wort „zünftig“ vom Begriff (Narren-)Zunft ableitet, zeigten die zünftig aufspielende Lumpenkapelle Froschties, aber auch der Fanfarenzug Graf Zeppelin und die Mädels der Tanzgarde aus Kehlen. Die Spitzen von 30 Zünften machten den Seegockeln beim Zunftmeisterempfang ihre Aufwartung und übergaben Oliver Venus ihre Gastgeschenke – darunter eine Fußmatte, Gummibärchen und mit Hochprozentigem gefüllte Spritzen.

Am Ende gab es Ovationen für Zunftmeister Oliver Venus, auch für seine unermüdliche Arbeit bei den Vorbereitungen des Ringtreffens. Er selbst dankte neben dem Helferteam insbesondere Seegockel-Präsident Karl Haller: „Du hast zwar die Kappe auf, aber du bist dir nie zu schade, sie abzunehmen und anzupacken.“ Als Venus schließlich seine Frau Ariane mit Söhnchen Emanuel auf die Bühne bat, wurden ihm die Augen feucht. „Danke, dass ich das hier alles machen darf“, sagte er zu seiner Frau.