Im Schulmuseum lernen die Besucher das Papierschöpfen

Auch in der zweiten Ferienhälfte geht’s im Häfler Schulmuseum rund: Kinder und Erwachsene können sich am Mittwoch, 28. August, von 11 bis 14 Uhr im Papierschöpfen versuchen. Die Chinesen sollen das Papier im zweiten Jahrhundert vor Christus entwickelt haben, schreibt das Schulmuseum. . Im Rahmem der aktuellen Sonderausstellung #schreiben – Tinte oder Tablet? können alle Besucher ab acht Jahren diese alte Kulturtechnik kennenlernen. Gemeinsam mit der Illustratorin Anna Vogel, ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Papiermühle Basel, erlernen die Teilnehmer, wie früher Papier hergestellt wurde. In dem Workshop lernen die Teilnehmer nicht nur, wie man Papier selbst schöpft, sondern bekommen auch Ideen, was man außer darauf schreiben damit noch machen kann. Außerdem lädt das Museum für Mittwoch, 4. September, von 11 bis 13 Uhr alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren zum Spiele- und Erlebnisrundgang ein. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 07541 / 20 35 56 10 oder per E-Mail an schulmuseum@friedrichshafen.de.