Beim internationalen Snow-Bike-Festival in Gstaad hat der Friedrichshafener David List vom Lexware-Mountainbike-Team als Dritter das Podest erobert. Teamkollege Jannick Zurnieden landete auf Platz sechs.

Die beiden 19-jährigen Biker vom Team aus dem Hochschwarzwald haben am Sonntagnachmittag auf einen erfolgreichen Einstand ins Wettkampf-Jahr 2019 zurückblicken können. Während der vier Tage in der Schweiz konnten die U23-Biker gut mithalten und am Ende sicherte sich das Duo als Dritter und Sechster ein schönes Weltranglistenpunkte-Paket.

David List stieg beim Prolog mit einem vierten Rang ein, verteidigte diesen am zweiten Tag und eroberte als Etappendritter am Samstag auch die dritte Gesamtposition. Auf zum Teil rasanten, bis zu 80 Stundenkilometer schnellen Abfahrten auf Skipisten riskierte der Friedrichshafener nicht alles, konnte sich aber jeweils in der Verfolgergruppe behaupten. Sein Versuch, am letzten Tag Rang zwei des Kanadiers Raphael Gagné anzugreifen, konnte er nicht mehr umsetzen. „Ich habe es zwar versucht, aber es war eine Bolzer-Strecke. Da waren kaum Abstände zu machen“, erklärte David List. „Aber mein Minimalziel habe ich erreicht und Platz drei verteidigt. Damit habe ich gleich viele Punkte wie 2018“, fügte er hinzu. Mit 3:28 Minuten Rückstand auf den Sieger Ramon Lauener (4:50,57) aus der Schweiz und 28 Sekunden hinter Gagné wurde List schließlich Dritter.

Teamkollege Jannick Zurnieden attackiert erfolgreich

Sein Teamkollege Jannick Zurnieden gelang am finalen Tag ein kleiner Coup. Gagné versuchte, zwei Kilometer vor dem Ziel mit einer Attacke aus der Verfolgergruppe eine Entscheidung im Kampf um Tagesrang zwei hinter dem Schweizer Joris Ryf herbeizuführen. Der Nordamerikaner kam auch weg. Doch er hatte die Rechnung ohne Zurnieden gemacht. Der ergriff etwa 300 Meter vor dem Ziel die Möglichkeit, die beiden Schweizer Casey South und Ursin Spescha abzuhängen. Fünf Meter vor der Ziellinie schoss er auch noch an Raphael Gagné vorbei. „Das lief echt super heute, das hätte ich nicht gedacht“, freute sich Zurnieden über seinen zweiten Tagesrang, der ihm Gesamtrang sechs (+ 6:05) einbrachte. Sodass auch er mit einer zufriedenen Miene und vielen Weltranglistenpunkten die Heimreise antreten konnte.