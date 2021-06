Im Lesecafé im Medienhaus gibt es neue Zeitschriften

Acht neuen Zeitschriften haben in den letzten Wochen Einzug in das Lesecafé des Medienhauses am See gehalten, wie das Medienhaus berichtet. So ergänzen mit Burda Stricken, Sabrina und Simply nähen drei neue Magazine den Handarbeitsbereich. Landlust – Wohnen & Deko enthält Einrichtungs- und Dekorationsideen im Landhausstil.

Ma Vie beinhaltet Anregungen für ein bewusstes und selbstbestimmtes Leben. Mit Crime und Zeit Verbrechen liegen zwei Magazine im Lesecafé, die sich mit wahren Kriminalfällen befassen. Das Angebot der Auto-Zeitschriften wurde um die Elektroautomobil erweitert. Für Kinder- und Jugendliche gibt es mit Dein Planet ein neues Magazin zu den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Auch in der Medienhaus-Zweigstelle in Fischbach stehen die Zeitschriften Burda Stricken und Burda Style bereit. Alle Zeitschriften können bis zum 30. Juni für vier Wochen entliehen werden.