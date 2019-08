Friedrichshafen - Das neueste Werk aus der Feder von Edi Graf heißt „Wolfsgebiet“ und ist – natürlich – ein Krimi. Dazu noch einer mit besonders aktuellem Thema. Hauptschauplatz ist diesmal der Nordschwarzwald. Hauptverdächtiger in einem scheußlichen Todesfall ist zunächst einmal ein Wolf. Aber ist er Täter, falsch Verdächtigter oder gar Opfer? Natürlich geht es letztlich auch wieder um die Frage, ob sich des Autors Serienheldin in Gestalt der kriminalistisch begabten Journalisten Linda Roloff aus Tübingen und der kenianische Safariführer Alan Scott nun endlich kriegen. Aber erst einmal der Reihe nach.

Der Wolf ist zurück im Nordschwarzwald. Die Region wird von den Experten sogar zum Wolfsgebiet erklärt. Doch damit nicht genug. Als die Leiche eines vermisstes 14-jähriges Mädchens von einem Förster gefunden wird, scheint alles auf den grauen Jäger als Täter hinzudeuten. Doch es gibt Schräglagen. Wurden die Fraßspuren post oder ante mortem zugefügt? Diese Fragen stellt sich auch Linda Roloff. Sie finden erste Indizien, die auf einen kaltblütigen Mörder schließen lassen, der mit Isegrims Waffen tötet. Dann wird eine zweite Leiche gefunden – die eines Erwachsenen. Zeit, um einen Profi zum Einsatz zu bringen, der bei schmelzendem Schnee alle Trümpfe in der Hand hält. Einem, dem es egal ist, ob er am Okavango oder im Ennstal auf Spurensuche geht. Alan Scott reist aus Namibia an, sucht nach der Fährte des Wolfes und macht dabei eine grausame Entdeckung.

410 spannende Seiten

Auf 410 spannenden Seiten lässt Edi Graf immer wieder erahnen, mit wie viel schriftstellerischem Feuer und Authentizität er bei der Sache ist. Im direkten Umfeld seiner mörderischen Schauplätze sich auf eine Bank zu setzen und Block und Stift in die Hand zu nehmen, das gehört für ihn zur Selbstverständlichkeit. Geschrieben wird aber auch an langen Abenden im Hotel, wenn Edi Graf als Moderator der „Egerländer Musikanten“ mal wieder auf Tournee ist. Als kulturelles Multitalent hat der gebürtige Häfler schon in jungen Jahren im Stadtorchester und im Musikverein Jettenhausen gespielt. Im August 1982, kurz nach seinem Abitur am Karl-Maybach-Gymnasium, schrieb er mit „Oben ohne“ sein erstes Mundart-Hörspiel und hatte damit gleich beim damaligen Südwestfunk Erfolg. Nach der Bundeswehrzeit studierte Graf Literaturwissenschaften an der Universität Tübingen und blieb schon während der Studienzeit mit dem Südwestfunk verbunden. Seit Jahren arbeitet er erfolgreich als freier Autor und Radiojournalist. Bei vielen Hafenkonzerten im Graf-Zeppelin-Haus war er mit von der Partie, zuerst als Musiker, dann als Aufnahmeleiter und späterer Redakteur und Moderator. Sein Faible galt immer auch dem schwarzen Kontinent. 2005 veröffentlichte er seinen Erstlingskrimi „Nashornfieber“, gefolgt von vielen weiteren Büchern. Graf lebt zusammen mit seiner Frau und seiner 16-jährigen Tochter in Wurmlingen bei Tübingen. Ein „bekennender Häfler“ bleibt er trotzdem, wie er gerne zugibt. Die jährlichen Klassentreffen mit seinen ehemaligen Schulkameraden organisiert er auch nach wie vor. Vom Schreiben hat er noch lange nicht genug. „Nach dem Roman ist für mich immer vor dem Roman“, sagt Edi Graf schmunzelnd.