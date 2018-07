Bei einem Unfall im Kreisel der Ehlersstraße in Richtung Keplerstraße ist am Donnerstag - kurz nach Mitternacht – ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstanden. Nachdem eine 71-jährige Frau kurz angehalten hatte, fuhr sie in den Kreisverkehr ein, übersah hierbei jedoch das bevorrechtigte Fahrzeug eines 21-Jährigen. Verletzt wurde niemand.