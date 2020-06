Zuletzt hat Anfang März im Kiesel im k42 der Schweizer Erfolgsautor Lukas Bärfuss gelesen, bevor das Coronavirus und die notwendigen Schutzvorkehrungen auch Autorenlesungen und Begegnungen mit Schriftstellern unmöglich gemacht haben.

Zwei abgesagte Termine können nun nachgeholt werden, schreibt das Kulturbüro Friedrichshafen in einer Pressemitteilung. Am Montag, 29. Juni, 20 Uhr, liest Norbert Scheuer aus „Winterbienen“. Dieser vielschichtige Roman war einer der Favoriten für den Deutschen Buchpreis 2019 und erhielt den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Bienen züchten, Frauen lieben, Bücher lesen und irgendwie am Leben bleiben, das ist die Devise von Egidius Arimond, der Latein- und Geschichtslehrer war und aus dem Schuldienst entfernt worden ist. Es ist das Jahr 1944. Während die Front von Westen her immer näher an die Eifel rückt, gerät Egidius, der unter Epilepsie leidet, in höchste Gefahr. Für Geld bringt er als Fluchthelfer jüdische Flüchtlinge in präparierten Bienenstöcken über die Grenze nach Belgien, damit er die Medikamente, die er zum Überleben braucht, kaufen kann. Und er verstrickt sich in amouröse Abenteuer.

Zwei Wochen später, am Montag, 13. Juli, 20 Uhr, liest Monika Helfer aus „Die Bagage“. Die Autorin ist in Au/Bregenzerwald geboren, hat Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht. „Die Bagage“ ist einer der schönsten Romane dieses Frühjahrs.

Darin erzählt Monika Helfer die Geschichte von Josef und Maria Moosbrugger, die mit ihren vier Kindern am Rand eines Bergdorfes leben. Es ist die Zeit des Ersten Weltkriegs und Josef wird zur Armee eingezogen. Als Maria mit Grete schwanger wird, kommen schnell Gerüchte über die Vaterschaft auf. Josef wird mit Grete (sie war die Mutter der Autorin) nie ein Wort sprechen. Die Lügen und Legenden um diese Familiengeschichte beeinflussen noch die späteren Generationen. In dem biografisch inspirierten Familiendrama erzählt Monika Helfer die Geschichte ihrer eigenen Herkunft. Für „Die Bagage“ wird sie mit dem Solothurner Literaturpreis 2020 ausgezeichnet.

Bei den beiden Veranstaltungen im Kiesel gibt es eine Teilnehmerbegrenzung aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung des Sozialministeriums von Baden-Württemberg. Das Kulturbüro bittet darum, die Eintrittskarten möglichst online über die Homepage www.kultur- friedrichshafen.de (Link zu Reservix, aber ohne Servicegebühr) oder an der Vorverkaufskasse im Graf-Zeppelin-Haus (mittwochs und donnerstags, 10 bis 13 Uhr, freitags 14 bis 17 Uhr) zu kaufen. Gäste werden gebeten, einen Mund-Nasenschutz für den Aufenthalt im Foyer mitzubringen. Während der Veranstaltung muss er jedoch nicht getragen werden.