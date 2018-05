Ab in den Käfig: Auch in diesem Jahr wird an der Uferpromenade Fußball gespielt. Die diesjährigen „Cage-Battles“ werden am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr ausgetragen. Den Siegermannschaften des Turniers winken Preise.

Mitkicken können alle Jugendlichen und Erwachsenen im Alter von 14 bis 25 Jahren. Gespielt wird in zwei unterschiedlichen Altersgruppen: Bei den Youngsters treten die Jüngeren im Alter von 14 bis 17 Jahren an, die Old Stars (18 bis 25 Jahre) kicken in einer anderen Altersklasse. In beiden Gruppen können sowohl Jungs als auch Mädchen spielen.

Gespielt wird in einem achteckigen Käfig in Dreiermannschaften ohne Torwart. Jede Mannschaft besteht aus vier bis fünf Spielern oder Spielerinnen. Im Mittelpunkt steht der Spaß am Fußballspielen und am gemeinsamen Sporttreiben, schreibt das Jugendzentrum Molke in der Pressevorschau. Mitglied in einem Fußballverein müssen die Spieler nicht sein. Durch die kleine Spielfläche kommt es zu einem schnellen Spiel mit raschen Ballwechseln, es entsteht ein rasantes und kurzweiliges Spiel. Fürs passende Drumrum sorgen das Molke-Team und die Kooperationspartner: Essens- und Getränkestände, die immer beliebte Aloa-Bar mit alkoholfreien Cocktails und Live-DJ-Action werden diesen Tag zum Fußball-Highlight machen.

Mit dem Häfler Käfig-Kick möchten die Molke, der SSV, die Kooperationspartner und Sponsoren für Jugendliche unter anderem die Möglichkeit schaffen, sich kennenzulernen, Erfahrungen unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft auszutauschen, Beziehungen aufzubauen und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Die Integration durch Sport ist ein Arbeitsschwerpunkt der am Fußballprojekt beteiligten Akteure und gewinnt durch die aktuelle politische Situation und die damit verbundene Inklusion von Jugendlichen mit Fluchterfahrung noch an Bedeutung. Auch die Vermittlung von Werten wie Teamgeist, Fairplay und Akzeptanz sind beim Häfler Käfig-Kick wichtig, so wird zusätzlich zum Turniersieger mit dem „Sparkasse-Bodensee Fair-Play-Pokal“ die fairste Mannschaft gekürt.

Den Gewinnern winken Preise

Veranstaltet wird der fünfte Häfler Käfig-Kick vom Jugendzentrum Molke und dem Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) in Kooperation mit dem Dezentralen Jugendtreff Pro, der Mobilen Jugendarbeit Friedrichshafen und dem Jugendreferat der evangelischen Gesamtkirchengemeinde. Die Schirmherrschaft für das Fußballevent hat Bürgermeister Andreas Köster übernommen.

Dem ersten und zweiten Platz in beiden Gruppen winkt je ein Gutschein im Wert von 250 beziehungsweise 150 Euro von Intersport. Für beide Gruppen gibt es einen Fair-Play-Pokal der Sparkasse Bodensee und einen Fair-Play-Preis von Intersport im Wert von 175 Euro.