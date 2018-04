Im geliehenen Ferrari zur Kundenberatung angerauscht

Um die drei Millionen Euro privater Anleger sind auf ihre Konten bei verschiedenen Banken eingezahlt – aber nur ein paar Hunderttausend Euro ausbezahlt worden. Vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg haben gestern Anlagengeschädigte und ein Kripo-Beamter ausgesagt zu finanziellen Desastern, die mehr als zehn Jahre zurückliegen und teilweise verjährt sind (wir berichteten). Auf der Anklagebank sitzen zwei Mitfünfziger, gebürtige Häfler, denen in 84 Fällen gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen wird. Die Urteile werden am 16. Mai erwartet.

„Ich habe jedes Konto angeguckt, die Geldflüsse aber nicht nachverfolgen können“, sagte ein heute an der Polizeihochschule dozierender Kripo-Beamter, der Anfang der 2000er Jahre gegen das wegen Anlagenbetrugs angezeigte Angeklagten-Duo ermittelte. „Komisch“ sei gewesen, dass viele Anleger in bar eingezahlt haben und von den „Finanzdienstleistern“ auch bar abgehoben und damit Anleger befriedet wurden, die ihr Geld zurück haben wollten. Quittungen darüber fand er nicht. Diejenigen, die gestern im Zeugenstand saßen, hatten so viel Glück nicht. Einer verlor 30 000 Euro, der andere 25 000 und ein weiterer 20 000 Euro. Weder ihre Einlagen zurück noch die zugesagten 8,4 Prozent Zinsen haben sie bekommen. Dabei waren ihnen von der Finanz-AG mit der Kreuzlinger Adresse „ganz neue finanzielle Horizonte“ versprochen und versichert worden: „Auf die Schweizer ist Verlass“.

Diese nämlich hätten nicht nur Ahnung von Käse und Schokolade, besonders pfiffig seien sie auch auf dem Finanzmarkt, denn sie verstünden etwas von Geldgeschäften, hieß es. Zumal der Franken – besser als der Euro - auf „guten Füßen“ stehe, in der Schweiz großes Vertrauen genieße und dort als „ruhender Pol“ in Sachen Geldvermehrung bekannt sei. Kurzum: Es mache Sinn, sein Geld in der Schweiz zu vermehren, nicht zuletzt, weil die Anlagestrategen „stets das Wohl ihrer Klienten“ im Auge hätten, wie sie warben. Das kam auch bei dem 43-Jährigen aus dem Allgäu an, dem ein Bekannter von der günstigen Anlagemöglichkeit erzählte, weshalb er ratzfatz 30 000 Euro an einen Vermittler an die Deutsche Bank in Konstanz überwies. Er wollte seine Einlage für einen Hausbau vermehren. Doch es ist alles weg. Nicht einmal anwaltlich versucht hat er, sein Geld zurückzuerhalten.

Ein Jahr nichts gehört

25 000 Euro für 8,4 Prozent Zinsen hat der 53-jährige Elektrotechniker vom See der Firma anvertraut. Er hatte eine sichere Anlage gesucht, wollte nicht spekulieren und sich gesagt „Probieren wir’s mal“. Einer der beiden Angeklagten war zur Beratung zu ihm sogar nach Hause gekommen. Angerauscht mit einem Ferrari 356. Ein Jahr hörte er nichts von seinen Geldvermehrern. Dann hieß es, die Firma gebe es nicht mehr, sei Konkurs gegangen. Er nahm sich einen Anwalt. Sein Geld war trotzdem weg. Ob ihm der Ferrari gehört habe, will der Richter vom schnellen Angeklagten wissen. Der gibt zu Protokoll, sich ihn „ab und zu ausgeliehen“ zu haben.

20 000 Euro hat ein 48-jähriger Informatiker in den Sand gesetzt, nachdem ihm ein Arbeitskollege, der nebenher Kapitalanlagen vermittelt, die Finanzdienstleister empfahl. Sein Geld sollte in Fonds angelegt werden. Er überwies die 20 000 Euro auf ein Rechtsanwalts-Konto in Konstanz – und sah es nie wieder. Die Angeklagten, seit Ende der 1990er Jahre im Kanton Thurgau als einzelberechtigte Geschäftsführer eingetragen, hatten Anlagevermittler eingeschaltet, um unter anderem Second-Hand-Policen anzupreisen.

Wegen schwerer Verfahrensverzögerungen und einer eklatanten Verletzung des Beschleunigungsverbots fordern die Verteidiger eine Einstellung des Verfahrens. Mit Freiheitsstrafen müssen die Angeklagten wohl nicht rechnen. In einem Verständigungsgespräch wurde bereits ein Strafrahmen abgesteckt. Sie könnten mit einer Geldstrafe davonkommen.