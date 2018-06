Im CEV-Cup erwartet der VfB Skra Belchatow

Nun steht es fest: Der VfB Friedrichshafen spielt in der Challenge Round des 2014 CEV Volleyball Cup gegen den polnischen Klub PGE Skra Belchatow, der sich am Donnerstagabend erfolgreich gegen Generali Haching durchsetzte (3:0 und 3:2). Das Hinspiel auf europäischer Ebene findet am 5. Februar um 20 Uhr in der ZF Arena statt, das Rückspiel in Polen wird für den 13. Februar geplant. Tickets für das Heimspiel sind ab Montag, 27. Januar um 10 Uhr erhältlich.

Es hätte eine deutsch-deutsche Begegnung auf internationaler Ebene werden können. Die Challenge Round des 2014 CEV Volleyball Cups findet jedoch ohne Generali Haching statt. Stattdessen trifft der VfB Friedrichshafen am 5. Februar (20 Uhr) auf den polnischen Klub PGE Skra Belchatow, der sich mit zwei Siegen über Generali Haching in die Challenge Round gespielt hat.

Belchatow, das in den vergangenen Jahren in der Champions League für Furore gesorgt hat und 2012 den zweiten Platz im Final Four belegte, musste in diesem Jahr auf Europas Königsklasse verzichten, da es in der polnischen Meisterschaft 2013 nur den fünften Platz belegte. Dennoch ist die Challenge Round, in der die vier besten Mannschaften des CEV Cup auf vier Teilnehmer der Champions League (der letzte Gruppenzweite sowie die drei besten Gruppendritten) treffen, nicht abzuwerten. Namhafte Vereine wie eben Belchatow, aber auch Ankara (Türkei) und Novgorod (Russland) warten auf den VfB.

Tickets für das Heimspiel des VfB Friedrichshafen in der Challenge Round des CEV Cup können bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen, im Internet beim VfB-Partner Reservix (www.reservix.de) und der Geschäftsstelle der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH (ZF Arena, Meistershofener Straße 25, Friedrichshafen, Tel.: +49 7541 38580-0, E-Mail:

info@vfb-volleyball.de) erworben werden. Diese ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und zudem montags von 15 bis 17 Uhr, dienstags von 16 bis 18 Uhr sowie freitags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Die nächsten Termine:

Bundesliga, 26. Januar, 16 Uhr: Generali Haching - VfB Friedrichshafen, 2. Februar, 16 Uhr: Berlin Recycling Volleys - VfB Friedrichshafen CEV Cup, 5. Februar, 20 Uhr: VfB Friedrichshafen - PGE Skra Belchatow (gek)