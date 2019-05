Vier Männer haben sich am Freitag gegen 3.45 Uhr in einem Vergnügungsbetrieb in der Flugplatzstraße geprügelt, teilt die Polizei mit. Den Angaben des 36-jährigen Geschädigten sowie seines 37 Jahre alten Begleiters zufolge seien beide Gäste in dem Club gewesen und im Flur von zwei unbekannten Männern grundlos angegangen worden. Der 36-Jährige habe einen Fausthieb auf die Nase abbekommen. Danach seien sie von den Unbekannten aus den Betriebsräumen gedrängt worden. Durch den Schlag wurde der Geschädigte im Gesicht verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.