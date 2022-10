Im Bodenseekreis sind aktuell 2636 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht

Im Bodenseekreis leben aktuell 2636 Menschen, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine geflüchtet sind. Das sind sechs mehr als vor einer Woche. Weil das Landratsamt in den kommenden Monaten mit der Ankunft weiterer geflüchteter Menschen rechnet, werden weitere Notunterkünfte eingerichtet. Der Umbau der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichshafen soll in den Herbstferien beginnen.

Von den 2636 derzeit im Bodenseekreis unterbegrachten Geflüchteten befinden sich laut dem jüngsten Lagebericht des Landratsamts 448 Menschen (Vorwoche: 466) in der Obhut des Landkreises, also in Unterkünften, die vom Kreis organisiert werden. Für weitere 550 Menschen aus der Ukraine stellt die Stadt Friedrichshafen eine Obhut bereit (Vorwoche: 538). Die Stadt Überlingen beherbergt 79 Menschen aus der Ukraine (Vorwoche: 79).

Im Bodenseekreis sind aktuell drei Notunterkünfte in Mehrzweckhallen in Betrieb: In der Seldnerhalle in Tettnang-Kau leben 55 Menschen, die Festhalle Langenargen beherbergt aktuell 38 und die Parkturnhalle Kressbronn elf Geflüchtete.

Der Landkreis erwartet in den kommenden Wochen die Ankunft weiterer geflüchteter Menschen, sowohl aus der Ukraine als auch aus anderen Regionen der Welt. Der ganz überwiegende Teil dieser Menschen werde eine behördlich organisierte Unterkunft brauchen, heißt es im Bericht aus dem Landratsamt. Dafür wird aktuell die alte Überlinger Gymnasialsporthalle als Notunterkunft mit bis zu 72 Plätzen hergerichtet. Die ersten Menschen sollen hier Ende Oktober einziehen können. Eine weitere Notunterkunft soll ab Mitte Dezember in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichshafen 250 Menschen Platz bieten. Die Bauarbeiten hierfür sollen in den Herbstferien beginnen.

Wer privat Wohnraum für Geflüchtete anbieten kann, sollte dafür die Wohnungs- und Zimmerbörse „Hospodar“ nutzen. Die zweisprachige Internetplattform ist auf der Informationsseite des Bodenseekreises unter www.bodenseekreis.de/ukraine-flucht sowie direkt unter bodenseekreis.hospodar.de aufrufbar.