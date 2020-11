Im Bodenseekreis findet der 200ste Lehrgang der Feuerwehren für Atemschutz statt

Seit 1989 findet im Bodenseekreis die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen zum Atemschutzgeräteträger statt. In den Feuerwehrhäusern Friedrichshafen und Überlingen gibt es dafür spezielle Übungsstrecken. Seither wurden im Bodenseekreis 2550 Feuerwehrleute erfolgreich ausgebildet, darunter 135 Feuerwehrfrauen. Ende Oktober 2020 fand in Friedrichshafen der 200ste Lehrgang dieser Art statt. Zehn weitere Feuerwehrfrauen und -männer aus mehreren Wehren im Landkreis sind nun im Umgang mit dieser lebenswichtigen Schutzausrüstung geschult, heißt es in der Pressemitteilung. Mann der ersten Stunde war Herbert Müller von der Feuerwehr Friedrichshafen. Als Dank und Anerkennung für die von ihm geleistete Ausbildungsarbeit erhielt Müller aus der Hand des ersten stellvertretenden Kreisbrandmeisters Michael Fischer den goldenen Brustanhänger des Bodenseekreises. Jeder Lehrgang dauert insgesamt 25 Stunden, hinzu kommen Stunden für die Vor- und Nachbereitung. „Da kommt eine ganz ordentliche Anzahl Arbeitsstunden zusammen, die das Ausbilderteam um Herbert Müller ehrenamtlich geleistet hat“, so Fischer.