Gelungene Premiere: Zum ersten Mal hat am Samstag auf dem Gelände am Kulturhaus Caserne das elektronische Liebe Leute Festival stattgefunden. Rund 1200 Fans der elektronischen Musik tanzten bis in die frühen Morgenstunden.

Nachmittags wurde im Innenhof aufgelegt, abends begaben sich die Festivalbesucher dann in die Clubs Metropol, Groovebox und Kulturraum Casino. Auf verschiedenen Musik-Floors mit DJs und Musikern aus den Genres Electro, Techno, PsyTrance und House tanzten die Festivalbesucher. Star des Abends war der europaweit gefeierte Hamburger DJ und Musikproduzent Neelix, der schon 1998 Platten auflegte und im Jahr 2000 sein erstes Album veröffentlichte.

Szenen- und genreübergreifend

Außerdem spielten das deutsche Tech-House-Duo Format:B und der DJ Solvane aus Berlin, DJ-Duo Super Flu und Jan Oberlaender. Schon am späten Nachmittag tönten die Bässe durch die Kaserne und auf dem Festivalgelände tanzten die einen schon, während andere noch die Sitzgelegenheiten nutzten, um in der Sonne zu entspannten.

Die Veranstalter Jean-Marie Braun und Stefan Ott wollten mehrere Musikrichtungen kombinieren und so auch verschiedene Gruppen ansprechen. Das szenen- und genreübergreifende Event soll Leute zusammenbringen, die sonst vielleicht nicht zusammengekommen wären. „Wir wollten eine multikulturelle Veranstaltung ins Leben rufen und die typischen Genres so aufbrechen.“, sagt Braun. Beim Blick auf das Gelände konnte man sehen, dass das auf jeden Fall gelungen ist: Menschen aller Alters- und Gesellschaftsgruppen haben sich hier getroffen, um zusammen zu feiern.

Dekoriert wurde das ganze Gelände im Stil der 90er- und 2000er-Jahre. Trotz der gelungenen Premiere sehen die Veranstalter das Event am Samstag noch als Rohschnitt mit viel Potential nach oben. Im Anschluss an die Veranstaltung werde es ein Treffen aller Verantwortlichen geben, bei dem dann ein auf das Festival zurück geblickt und besprochen werde, wie man weiterhin vorgehen möchte und zukünftige Projekte in Planung gehen.

Braun und Ott wollen das Liebe Leute Festival auch im kommenden Jahr wieder veranstalten und sogar noch ausbauen, mit den Medien kooperieren und noch mehr Leute ansprechen und begeistern. Für den Moment blieb erst einmal der Rückblick auf ein erfolgreiches Festival, gute Stimmung und Musik und eine Nacht mit „lieben Leuten“.