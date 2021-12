Illegales Autorennen in der Zeppelinstraße

Wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens ermittelt derzeit das Polizeirevier Friedrichshafen. Ein Passant hatte am frühen Donnerstag gegen 2 Uhr gemeldet, dass zwei BMW mit wesentlich zu hoher Geschwindigkeit die Zeppelinstraße in Friedrichshafen entlanggefahren und in die Albrechtstraße abgebogen sind. Der Fahrer des vordern Autos habe dabei in der Kurve die Kontrolle Wagen verloren und sich gedreht. Der zweite Wagen musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die die beiden auffälligen Fahrer beobachtet haben, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.