Illegale Chemie-Lieferungen nach Russland? Fahnder durchsuchen auch Räume in Konstanz

Zollfahnder haben am Dienstag in Nord- und Süddeutschland Firmen durchsucht, darunter Geschäftsräume in Konstanz. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wird gegen das Unternehmen Riol Chemie GmbH mit Sitz im niedersächsischen Lilienthal ermittelt.

Die Firma steht demnach in Verdacht, in 30 Fällen ohne entsprechende Genehmigung Chemikalien und Laborbedarf nach Russland ausgeführt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Stade bestätigte gegenüber NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung Durchsuchungen in insgesamt sieben Firmen und Privaträumen.

Laut Rechercheverbund wurden in Konstanz die Geschäftsräume der R.R. Rhein Reserve GmbH durchsucht. Wie dem Handelsregistereintrag zu entnehmen ist, befindet sich das Unternehmen im Konstanzer Industriegebiet und handelt mit Waren und Geräten für die chemische Industrie.

Weder R.R. Rhein Reserve noch die Verantwortlichen von Riol Chemie haben sich bisher zu den Vorwürfen geäußert, heißt es seitens des Rechercheverbunds.

Möglicherweise Substanzen für Waffen geliefert

Unter den ausgeführten Stoffen sollen sich laut NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung auch chemische und biologische Substanzen befinden, die als Grundstoffe für die Herstellung von chemischen und biologischen Kampfstoffen genutzt werden können. Es handle sich dabei um sogenannte „Dual-Use-Güter“. Die fraglichen Stoffe könnten also auch für legale Zwecke exportiert worden sein, etwa als Vergleichsgrößen für die Lebensmittel- und Wasseranalytik.

Auch entsprechender Laborbedarf soll über Jahre hinweg nach Russland geliefert worden sein, so der Verdacht der Staatsanwaltschaft, teilen NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung weiter mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen glauben die Zollfahnder, dass die Riol Chemie relativ kleine Mengen der Chemikalien nach Russland geliefert hat. Teilweise soll es sich jeweils nur um wenige Gramm oder sogar Milligramm gehandelt haben.

Chemiewaffen-Experten erklärten gegenüber NDR, WDR und SZ allerdings, dass auch Kleinstmengen gefährlicher Chemikalien für Waffenprogramme eine bedeutende Rolle spielen könnten, nämlich als sogenannte Referenzsubstanzen. Mit diesen könne die Qualität der eigenen Produktion bestimmt werden.