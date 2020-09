Ikea unterstützt Frauenhaus in der Corona-Krise

Das Frauen- und Kinderschutzhaus Bodenseekreis der Arbeiterwohlfahrt (AWO) freut sich über eine Möbelspende des Einrichtungshauses Ikea. Die Spende komme in der Corona-Krise wie gerufen, schreibt die AWO. Denn man habe in diesem Jahr zusätzliche Räume für Frauen und Kinder, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden, mieten und schnell mit Möbeln ausstatten müssen. An die Einrichtung im Bodenseekreis gingen Möbel im Gesamtwert von etwa 2500 Euro.

Kleiderschränke, Regale, Kleinmöbel, aber auch Kissen, Bettwäsche und –decken konnte die AWO in Empfang nehmen beziehungsweise abholen. „Wir sind sehr dankbar für diese unkomplizierte und großzügige Spende von Ikea Ulm, die uns sehr geholfen hat“, betont Kathrin Stumpf, Kreisgeschäftsführerin der AWO Bodensee-Oberschwaben.

Bis zu 18 000 Frauen und mindestens ebenso viele Kinder finden laut Pressemitteilung jedes Jahr Schutz in Deutschlands Frauenhäusern. Wenn sie vor der Gewalt im eigenen Zuhause fliehen, müssen sie große Teile ihres alten Lebens zurücklassen. Oft wird das Frauenhaus für viele Monate zum neuen Lebensmittelpunkt. Mit dem Sofort-Hilfeprogramm „Wir packen das gemeinsam – Ikea schnürt Hilfspakete vor Ort“ stellt Ikea deutschlandweit Sachspenden in Höhe von 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.