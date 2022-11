Friedrichshafen bekommt eine Ikea-Abholstation: Wo sie einziehen soll

Der schwedische Möbelkonzern Ikea kommt nach Friedrichshafen. Allerdings nicht mit einem großen Einrichtungshaus und auch nicht mit einem so genannten Pop-Up-Store wie in Ravensburg, sondern lediglich testweise bis August 2023 mit einer eher unscheinbaren Abholstation. Die befindet sich in der Storebox in der Friedrichstraße 67.

Wie einer Pressemitteilung des Möbelkonzerns zu entnehmen ist, wird Ikea im Dezember in der Region insgesamt drei neue Abholstationen eröffnen. Die zwei weiteren befinden sich in Lindau (Kolpingstraße 5) und in Ravensburg (Hindenburgstraße 30). In der Eywiesenstraße in Ravensburg hat Ikea bereits fünf Jahre lang eine Bestell- und Abholstation betrieben, diese aber Ende 2021 dicht gemacht.

Jürgen Wießmann, Market-Manager für Ikea Ulm und Ravensburg, erklärt das damit, dass Abholung und Beratung nun getrennt angeboten werden. Beratung und Uterstützung bei der Bestellung bekommen Kunden seit Februar diesen Jahres in dem 75 Quadratmeter großen Pop-up-Store im Gänsbühl-Center. Dieser Laden sei außerdem fußläufig besser zu erreichen, sagt Wießmann. Bislang sei man mit der Resonanz im Pop-up-Store, der zunächst 18 Monate lang als Versuchsballon läuft, sehr zufrieden.

Servicegebühr beträgt 20 Euro

In den drei Abholstationen in Friedrichshafen, Ravensburg und Lindau können Kunden abholen, was sie online oder eben in besagtem Pop-Up-Store in Ravensburg bestellt haben. Wie Ikea weiter mitteilt, werden bestellte Waren an allen drei Stationen in 1,5 mal 5 Meter großen, individuell zugewiesenen Boxen hinterlegt. In Ravensburg werden 25 Boxen zur Verfügung stehen, in Friedrichshafen und Lindau zunächst jeweils zwischen 15 und 18, wie Wießmann ausführt.

Ein Hinweis hängt bereits: In der Friedrichstraße 67 eröffnet Ikea eine Abholstation. (Foto: Martin Hennings)

Bei Bedarf wird der Platz aufgestockt. Auf diese Weise sei „fast alles“, allerdings nicht das gesamte Sortiment lieferbar. Für Transport und Kommission fallen pauschal 20 Euro Servicegebühr an, wenn man die Abholstation nutzt.

Wer online bestellt, erfährt per Mail, dass die Sachen angekommen sind, und bekommt einen Code zugeschickt, den er dann an der entsprechenden Abholstation eintippt. Abholen kann man die Ware innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters rund um die Uhr.

Bodenseeregion laut Ikea „super interessant“

Friedrichshafen und Lindau hat Ikea ausgewählt, „weil die Bodenseeregion für uns ein super interessanter Standort ist“, wie Wießmann erläutert. Man wolle das klassische Angebot ergänzen, den Service ausweiten und nicht zuletzt mit kleineren Formaten näher zu den Kunden kommen.

Dies sei einerseits den gestiegenen Energiekosten geschuldet. Andererseits setzt der Onlinehandel auch Ikea zu, wie Wießmann einräumt. Zuletzt hatte auch der schwedische Möbelriese mit Umsatzeinbußen zu kämpfen und büßte Marktanteile ein.

Wie Dennis Balslev, Geschäftsführer von Ikea Deutschland, Ende vergangenen Jahres sagte, tue sich viel in der Branche: „Die Bedürfnisse der Konsumenten und das Einkaufsverhalten verändern sich.“