Schon als Jugendliche hat Waltraud Höschle Missionsheftchen ausgetragen, später auch mit anderen jungen Mädels aus der damals frisch gegründeten Mariengruppe Neuzugezogene besucht und sie in Friedrichshafen willkommen geheißen. Damals wohnte sie noch auf dem Gemeindegebiet von St. Nikolaus.

Im ehrenamtlichen Engagement hat sie auch nach ihrer Heirat im Jahr 1963 und dem „Überschreiten“ der Gemeindegrenze nach St. Canisius nichts geändert – ganz im Gegenteil. Ihre selbstlose Leistung ist von vielen Pfarrern gewürdigt worden – angefangen bei den legendären Nachkriegsstadtpfarrern Robert Mayer und Dekan Robert Steeb.

Vor wenigen Tagen ist Waltraud Höschle 80 Jahre alt geworden und darf auf viele Jahrzehnte zurückblicken, in denen sie unzähligen Menschen eine Freude gemacht, sich für sie Zeit genommen und sie an ihren Geburtstagen, an Weihnachten oder anderen festlichen Anlässen mit kleinen Geschenken überrascht hat. Der Blick geht aber auch nach innen. „Die Begegnungen und Gespräche waren für mich immer eine Bereicherung. Deshalb bin ich im Grunde selbst eine Beschenkte“, sagt Waltraud Höschle dankbar.

Auch heute ist sie noch aktiv. Noch immer freuen sich viele Bewohner des Altenpflegeheims Franziskuszentrum darauf, wenn sich Waltraud Höschle zum Besuch angesagt hat. Über Gott und die Welt zu reden, zusammen zu lachen oder auch mal zu weinen, sich einfach auf die Bettkante zu setzen, um mit seinem Gegenüber ins Gespräch zu kommen – das sind nur einige Aspekte ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements, das sie nicht missen möchte. Wie viele Besuchsdienste im Laufe der Jahrzehnte zusammengekommen sind? Offiziell Statistik geführt hat die rüstige Dame natürlich nicht. „Manchmal sind es zwei Besuche an einem Tag. Manchmal fünf im Monat. Im Schnitt kommen schon so etwa 80 Besuche pro Jahr zusammen“, meint sie.

Zweifel oder Bedenken? „Nein, die hatte ich nie“, sagt Waltraud Höschle frei heraus. „Für mich war und ist diese Tätigkeit immer eine angenehme christliche Pflicht. Und man kann viele nachhaltige Kontakte und Freundschaften aufbauen.“ Das ist zum Beispiel die Dame, die im Alter von 104 Jahren noch ohne Brille Zeitung liest und in Erinnerungen nur so schwelgen kann. „Dass man an der Tür abgefertigt wird, das geschieht eher selten“, erzählt Waltraud Höschle. „Die meisten Leute warten schon, freuen sich und nehmen einen gern in die Wohnung hinein.“

Es mangelt an Nachwuchs

Weil sie im Sommer an der Schulter operiert werden soll, denkt Waltraud Höschle auch mal ans Aufhören. Doch auch in ihrer Gemeinde mangelt es am Nachwuchs im Besuchsdienst – was sie natürlich betrübt. Genauso wie Katharina Klarowski, die den ehrenamtlichen Besuchsdienst in der Canisiusgemeinde betreut. „Es wäre schade, wenn es nicht wie bisher weitergehen würde“, sind sich beide Frauen einig. „Es ist eine wirklich gewinnbringende ehrenamtliche Aufgabe. Und man kann sich seine Zeit frei einteilen“, so der gemeinsame Appell an Männer und Frauen, die sich vorstellen könnten, sich ebenfalls im kirchlichen Besuchsdienst zu engagieren.