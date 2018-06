IG Metall bringt ZF-Produktion zum Stillstand

Turbulente Zeiten bei ZF: Am Tag der Wahl des neuen Vorstandsvorsitzenden Wolf-Henning Scheider stand die Produktion in den Werken I und II 24 Stunden lang weitestgehend still. Nach Angaben der IG Metall legten 4700 ZF-Beschäftigte die Arbeit nieder, um in der aktuellen Tarifverhandlung den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Inklusive der Nachtschicht dürften es am Ende sogar mehr als 5000 gewesen sein. Die Gewerkschaft kämpft unter anderem für sechs Prozent mehr Lohn und für das Recht, die wöchentliche Arbeitszeit für maximal zwei Jahre auf 28 Stunden zu reduzieren.

+++ Streiks noch bis in den Morgen +++

So richtig wach ist der Großteil Friedrichshafens noch nicht. Rege Betriebsamkeit herrscht um 5 Uhr morgens an einem normalen Werktag lediglich dort, wo im Schichtbetrieb gearbeitet wird, wo zum Schichtwechsel Mitarbeiter gehen und Mitarbeiter kommen. Dieser Mittwoch ist aber kein normaler Werktag. Nicht bei ZF. Beschäftigte bewegen sich an diesem Morgen an den Haupttoren der Werke I und II fast ausschließlich in eine Richtung. Aus dem Tor hinaus. Die Zahl der Beschäftigten, die hinein gehen, ist überschaubar. „Die Produktion bei ZF steht komplett still“, wird Helene Sommer, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, ein paar Stunden später berichten.

Schlange stehen fürs Streikgeld

Am Werk I haben sich Streikposten in Stellung gebracht, mit Vesper, Kaffee, Tee und einer Musikbox. Mathias Tyrasa ist einer von ihnen. „Wir werden in verschiedenen Schichten die Stellung halten und versuchen, die Streikbrecher davon zu überzeugen, an der IG Metall-Aktion teilzunehmen“, sagt er. Bestandteil dieser Aktion ist eine Kundgebung auf dem Parkplatz P7, wo die Gewerkschaft extra ein Festzelt aufgebaut hat. Dass dieses Zelt kurz vor 9 Uhr bereits recht gut gefüllt ist, dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass die Streikenden nur hier ihre Karten für die Auszahlung von Streikgeld erhalten. Die Schlange der Wartenden ist dementsprechend lang.

Einreihen wird sich gleich auch Frank Bürker, bei ZF als Instandhalter beschäftigt. Zur Kundgebung gekommen ist er aber auch, um die IG Metall mit seiner Präsenz zu unterstützen. „Eine 28-Stunden-Woche für bis zu zwei Jahre halte ich für zeitgemäß“, sagt Bürker. Er könne aber auch die Arbeitgeber verstehen, die im Gegenzug eine Flexibilisierung der Arbeitszeit nach oben fordern. Verständnis zeigt der ZFler auch für Kollegen, die sich nicht am Warnstreik beteiligen wollen. „Das muss jeder für sich selbst entscheiden“, sagt auch ein Mitarbeiter aus dem Werkzeugmaschinenservice, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Im Zelt greift derweil Enzo Savarino, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Bodensee-Oberschwaben, zum Mikrofon. Er ruft dazu auf, geschlossen und solidarisch für die gemeinsamen Interessen einzutreten. „Wir kämpfen um unser Geld und um unsere Zeit“, sagt Savarino – und wirft den Arbeitgebern vor, die Leistungen der Arbeitnehmer nicht zu schätzen. Achim Dietrich, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der ZF, stellt fest, dass nun bereits 100 Stunden verhandelt worden sei. Und er macht klar, dass die ganztägigen Warnstreiks nicht das Ende seien, wenn sich die Arbeitgeber nicht bewegen. „Wir sind nicht erpressbar, die Arbeitgeber sind erpressbar“, sagt Dietrich. Bevor er die Kundgebung verlässt, um mit den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats Wolf-Henning Scheider zum neuen Vorstandsvorsitzender der ZF zu wählen, appelliert er an die Streikenden, stark zu bleiben und sich nicht spalten zu lassen. Dass es durchaus Stimmen von Beschäftigten gibt, die den 24-stündigen Warnstreik kritisieren, war ihm beim Gang durch die Menge zur Bühne nicht entgangen.

An diesem Warnstreik beteiligen sich auch die Beschäftigten von MWS. „Wir sind klein, aber stark. Bei uns läuft heute fast nichts“, sagt Betriebsratsvorsitzende Gabriele Süß-Köstler. „Uneingeschränkte Solidarität“ sagt Heribert Hierholzer, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Zeppelin Systems GmbH, zu. Von einem „großen Tag für Friedrichshafen“ spricht Achim Zinser, freigestellter MTU-Betriebsrat.

Buhrufe für Arbeitswillige

MTU-Beschäftigte tummeln sich zur Mittagszeit auch vor den Toren von ZF-Werk II. Sie wollen ihre ZF-Kollegen unterstützen. Es ist kurz vor 13 Uhr. Schichtwechsel. Um die Mitarbeiter zu zählen, die rein- und rausgehen, reichen zwei Hände. Eine junge Frau versucht, sich an den streikenden Kollegen vorbei zu schleichen. „Ich bin froh, dass heute ein ruhiger Tag im Werk war“, sagt sie. Mit drei anderen habe sie in einer Halle gearbeitet, in der sonst 1000 Menschen in einer Schicht beschäftigt sind. Dass sie selbst sich nicht am Warnstreik beteilige, habe verschiedene Gründe. „Ich finde es aber sehr gut und auch notwendig, dass sich meine Kollegen für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen“, sagt sie.

Einige Männer wollen derweil ihre Schicht antreten. Im großen Bogen laufen sie um die Streikposten herum, bleiben aber nicht unbemerkt. Sie kassieren Pfui- und Buhrufe. Den Männern ist das sichtbar unangenehm, sie gehen aber trotzdem durchs Drehkreuz. „Viele, die hier rein- und rausgehen, arbeiten in der Halle 9“, sagt Betriebsrätin Sabine Pfleghar. Der Betrieb stehe dort komplett still. „Die Halle 9 ist das Ende der Produktionskette. Wenn dort keiner arbeitet, gehen auch keine Getriebe raus“, sagt sie.

Wissenswertes rund um einen Streik

Wie ein Streik abläuft

24-Stunden-Streik bei ZF

