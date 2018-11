Ideenloser VfB nach Heimgartners Platzverweis

Der VfB Friedrichshafen hat am Samstag in der Fußball-Landesliga im Häfler Zeppelinstadion gegen Aufsteiger FC Mengen mit 0:1 verloren. Knackpunkt war die frühe Rote Karte für Ralf Heimgartner, der nach einem Handspiel (17.) – welches der Schiedsrichter als Torverhinderung wertete – vom Feld musste. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mengens Torjäger Alexander Klotz sicher zum 1:0.

In Unterzahl hatte der VfB danach zwar viel Ballbesitz und war die spielbestimmende Mannschaft, agierte jedoch viel zu umständlich und hatte keine Ideen, den FC-Abwehrriegel zu knacken. Den Beweis für den Anspruch, um Tabellenplatz zwei mitspielen zu wollen, blieben die Häfler zumindest in diesem Spiel schuldig.

Der FC Mengen ging, wie von Trainer Miroslav Topalusic angekündigt, von Beginn an aggressiv mit einem 4-5-1-System zur Sache. Eine erste Duftmarke setzte David Bachhofer schon nach fünf Minuten, der mit einem rüden Foul Nico Di Leo von den Beinen holte und mit der Gelben Karte gut bedient war. Mengens Alexander Klotz musste zu dieser unstrittigen Szene dem Unparteiischen auch noch seine Meinung kundtun, wofür er ebenfalls Gelb sah.

Nur eine Minichance

Nicht der VfB setzte die Akzente, sondern der FC Mengen, der nur eine Minichance des VfB in Hälfte eins zuließ, die aus einem Standard resultierte. Aus dem Spiel heraus gelang dem VfB so gut wie gar nichts. Marian Pfluger schlenzte in der 34. Minute einen Freistoß von der linken Außenseite hoch in die lange Ecke. Gästetorhüter Dominic Merk hatte aber die Hände dran, der Ball touchierte noch die Latte, das war’s.

Ganz anders die Gäste, die mit schnellem Umschaltspiel immer wieder gefährlich vors VfB-Tor kamen. Anton Hartock hatte in der 15. Minute nach einem Freistoß den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte allerdings an der Latte. Eine Minute später hatte Maximilian Schupp das leere Tor vor Augen, nachdem VfB-Torhüter Heiko Holzbaur nicht an den Ball kam. Ein Handspiel von Ralf Heimgartner verhinderte allerdings den vermeintlichen Torerfolg, was die Rote Karte zur Folge hatte. „Der Feldverweis war zu hart“, sagte Daniel Di Leo, „ich stand noch hinter Ralf, Gelb hätte es auch getan“. Alexander Klotz verwandelte sicher zum 1:0 für Mengen.

Der VfB hatte in der Folge keine Ideen, schon gar keine Lösungen parat, das Abwehrbollwerk des FC Mengen zu knacken, was sich auch über die gesamte zweite Halbzeit hinweg durchzog. Zweimal allerdings sollte Friedrichshafen doch noch die Ausgleichsmöglichkeit bekommen. Nach einer Flanke auf den langen Pfosten köpfte Damir Mirkovic den Ball zum freistehenden Sascha Hohmann am Elferpunkt. Statt direkt abzuschließen, waren es zwei, drei Haken zu viel und die Chance war dahin (63.). Zehn Minuten später segelte Mengens Torhüter nach einem Eckball unter dem Ball durch, Mirkovics Kopfball ging aufs leere Tor, doch schlug Gerold Kablitz das Spielgerät von der Linie.

„Wir haben es die gesamte Spielzeit nicht geschafft, hinter die Abwehr des FC Mengen zukommen, trotz 70 Prozent Ballbesitz“, sagte ein enttäuschter Daniel Di Leo. „Gegen die starke VfB-Offensive haben wir heute richtig gut verteidigt. Wir haben keine hundertprozentige Chance des Gegners zugelassen“, sagte dagegen FC-Coach Miroslav Topalusic. Besser könnte man das Spiel in einem Satz nicht analysieren.