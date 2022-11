„Ich weiß nicht, wie ich das alles bezahlen soll“: Eine Alleinerziehende berichtet aus ihrem Alltag

„Häfler helfen“ ist eine gemeinsame Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Menschen in Not an – schnell und unbürokratisch. Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege): IBAN: DE 52 6905 0001 0020 1138 90; Verwendungszweck: „Häfler helfen“.

Die „Zeitenwende“ ist in den Räumen des Stadtdiakonats spürbar. Die Termine sind eng getaktet. Dauernd läutet es an der Tür oder schellt das Telefon. „Ja, der Andrang ist groß“, sagt Martin Rebmann und schaltet den Anrufbeantworter ein. „Es kommen mehr Menschen ins Haus der kirchlichen Dienste.“

Unter ihnen seien viele Alleinerziehende, sagt der Diakon. Die aktuellen Teuerungen bei den Lebenshaltungskosten, die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt und Lücken in der Kinderbetreuung treffen Mütter, die ganz auf sich gestellt sind, besonders hart.

Heike B., die in Wirklichkeit anders heißt, ist eine von ihnen. Vor fünf Jahren schaute sie in den Abgrund: Mit drei Kindern stand die damals 34-Jährige plötzlich allein da. Für die Unterstützung bei der Wohnungssuche durch den Stadtdiakon und „Häfler helfen“-Spenden ist sie „sehr dankbar“.

Beim Gespräch im Stadtdiakonat strahlt die junge Frau Zuversicht aus: „Wenn alles gut geht, habe ich meine Schulden im Oktober 2024 abbezahlt“, sagt sie. Dann könnte sie wieder durchatmen. Der Alltag mit Beruf, Haushalt und Kindern lässt ihr dazu momentan wenig Spielraum.

Als noch alles gut war

Zurück zum Anfang, wo noch alles gut war: Heike B. hat eine Ausbildung im Gesundheitswesen gemacht, jung geheiratet, Kinder bekommen und zusammen mit ihrem Mann eine Eigentumswohnung gekauft. Eine kluge Entscheidung. Die Zinsen waren niedrig.

Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, sie die Kredite bedient hätten, wären sie eines nicht allzu fernen Tages schuldenfrei gewesen und hätten mietfrei gewohnt. Doch so weit kam es nicht. Ihr Mann zog aus, die Ehe ging auseinander, sie stand mit den damals zwölf, zehn und sechs Jahre alten Kindern allein da und konnte die Wohnung nicht mehr halten. Der erzwungene Verkauf sei dann auch noch ein Verlustgeschäft gewesen, sagt sie.

Auf dem ohnehin angespannten Mietwohnungsmarkt waren das keine guten Voraussetzungen. Alleinerziehend, mit Schulden, ohne Sicherheiten und ohne familiäre Unterstützung – damit ist man auf dem freien Markt praktisch chancenlos. Als es mit viel Glück klappte, sie einen Wohnberechtigungsschein bekam und eine öffentlich geförderte Vier-Zimmer-Wohnung in Aussicht stand, drohte der Vertragsabschluss an der Kaution zu scheitern.

Über die Sozialberatung im Rathaus sei sie an das Stadtdiakonat verwiesen worden, wo ihr unbürokratisch geholfen wurde. Nach Übernahme der Kaution konnte die junge Mutter mit ihren Kindern die Wohnung beziehen. Die aktuell 816 Euro Warmmiete machen zwar rund die Hälfte ihres monatlichen Nettoeinkommens aus, aber mit Kindergeld und den Unterhaltszahlungen komme sie über die Runden.

Immer kommt etwas dazwischen

Wenn alles rund läuft und nichts dazwischen kommt. In einem Haushalt mit drei schulpflichtigen Kindern kommt aber ständig etwas dazwischen: aktuell eine Nachzahlung von 752 Euro bei den Nebenkosten oder eine Wohngeld-Rückforderung von 500 Euro. Einem Kind will Heike B. den Schullandheimaufenthalt ermöglichen. Das macht 260 Euro.

Auch an der Anschaffung von Software für den schulisch genutzten PC für 70 Euro führt kein Weg vorbei, und die 80 Euro Jahresbeitrag für den Sportverein will sie ihrem Sohn ebensowenig vorenthalten wie die neuen Turnschuhe. Manche Ausgaben könnten durch Zuschüsse über das staatliche Programm „Bildung und Teilhabe“ aufgefangen werden, doch weil sie kein Wohngeld mehr beziehe, habe sie keinen Anspruch darauf.

Besuche im Ravensburger Spieleland oder im Lufti seien nicht drin, und Urlaub habe sie mit ihren Kindern noch nie gemacht. Ein Auto wäre zwar praktisch, sei aber nicht zu finanzieren. Finanziell sei sie ständig am Anschlag. Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten bekomme sie jetzt Angst: „Ich weiß ich nicht, wie ich das alles bezahlen soll.“ Die Heizkörper traue sie sich nicht aufzudrehen.

Auch wenn sie zuweilen in der Arbeit eine 50-Stunden-Woche habe, tue sie alles, um zuhause den Alltag am Laufen zu halten. Die Kinder packten im Haushalt zwar mit an – „putzen, waschen, kochen können alle drei“ – , aber vieles bleibe an ihr hängen. „Ich stehe ständig unter Strom“, sagt sie. Nur wenn nichts mehr geht, komme sie ins Stadtdiakonat. Das ist momentan ihr einziger Anker.