„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“

Der Rilke-Abend „Zwischen den Sternen“ mit Oliver Steller hat am Montagabend eine Reihe von Besuchern in den Kiesel gelockt. Eine Rezitation mit Musik, die sich zwischen Jazz, Klezmer und Neuer Musik bewegt, scheint den Geschmack des Publikums zu treffen.

Rainer Maria Rilke, dessen Werk vor dem Ersten Weltkrieg bis in der Zeit der Weimarer Republik entstand, war seinerzeit einer der bekanntesten europäischen Dichter. Doch viele seiner in Französisch geschriebenen Gedichte sind in Deutschland längst nicht bekannt, ebenso wenig die Gedichte in russischer Sprache. Steller brachte den Dichter in Wort und Musik nahe.

Eindrucksvoll war schon die leere Bühne mit Saxophon, Gitarre, E-Gitarre und Kontrabass auf blau angestrahltem Boden vor orangefarbener Wand. Dann kamen der Saxofonist Bernd Winterschladen und Kontrabassist Dietmar Fuhr sowie der Rezitator, Sänger und Gitarrist Oliver Steller: „Wir wollen versuchen, den Raum mit Leben zu füllen.“ Schon lange arbeiten die drei zusammen. Direkt und deutlich ist ihre Kommunikation, jeder hört auf den anderen, reagiert. Sie spielen miteinander – eigentlich ein starker Gegensatz zu Rilke, der immer wieder an Einsamkeit litt, selbst wenn er vertraute Menschen um sich hatte.

Auf den Punkt gebracht

Spannend hat Oliver Steller, der schon öfters im Medienhaus Kinderprogramme durchgeführt und dort die Frederick-Woche eröffnet hat, in seinem Abendprogramm für die Erwachsenen das Leben des Dichters erzählt. Auf den Punkt gebracht, könnte man sagen, dass dieser ein Leben lang auf der Suche war. Letztlich stand ihm als großes Ziel der Tod vor Augen, dann wenn der Mensch dafür reif geworden sei.

Das ständige Sich-selbst-in-Frage- Stellen hat Rilke zum Dichter werden lassen, schon mit neunzehn hat er seinen ersten Gedichtband veröffentlicht. „Länger ist nie einer unter Wasser geblieben“, zitierte Steller eine Zusammenfassung Rilkes über die vier Jahre in der Militär-Unterrealschule. Jura sollte er studieren, stattdessen schrieb er in seinem Zimmer einen neuen Gedichtband. Es habe Rilke immer stark zu den Frauen gezogen, wichtig war seine Beziehung zur älteren und verheirateten Literatin Lou Andreas-Salomé, wichtig war auch sein Verhältnis zu Gott. Vieles wurde an dem Abend gestreift, darunter sein oft armseliges Leben: „Wer spricht von Siegen, Überleben ist alles.“

Zur Lebensgeschichte präsentierte Steller Rilke-Gedichte in eigener Vertonung, eindrucksvoll das berühmte Gedicht „Der Panther“. Ob die musikalische Untermalung hilfreich war, muss jeder für sich entscheiden. Großartig war das Rezitieren der ersten der zehn Duineser Elegien und des Gedichts „Herbsttag“: „Herr: Es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß...“ Melancholie zieht durch die Zeilen, offen bleibt die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.

Der Abend bot eine Möglichkeit, den Zugang zur Literatur auf andere Weise zu finden als in der Stille, die gerade Rilke so sehr liebte.