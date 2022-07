In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Künftig will me alle Wege

gange mit des Gottes Sege.

Au wenn me scho seit viele Jahr

koin Kirchesteuer-Zahler war.

Jetzt entdeckt me, was oin wundert:

Bereits im sechzehnte Jahrhundert

des Bräutigames Vorvorfahre

au scho Theologe ware!

Vielleicht war gar der Martin Luther

Ururahn von dessen Mutter?

Auf einer Insel namens Sylt

a Hochzeit ‘s drum zum Feire gilt.

Die Prominenz kommt agelaufe

oinzeln und in große Haufe.

Mit Schiff und Auto her isch zoge,

einige sind sogar g’floge.

Der Ma, den wo die Braut erwischt

bei uns Finanz-Minischter ischt.

Die Braut in einem Brautkleid geht,

wie einscht vom William die Kate.

Die Presse aus em ganze Land

gibt Sylts Türklink sich in d‘ Hand.

ZDF und ARD dabei:

Mir sitzet in de erschte Reih.

Me guggt der Braut ins Dekolleté.

BILD war dabei, und es war schee.

Die kirchlich‘ Trauung, isch mir klar,

wohl nur eine Fassade war.

I han en Wunsch und au en Rat:

Dass Bestand die Ehe hat

und will Erfolg er bei de Wahle,

sott in de Kirch er Steuer zahle.

Denn ohne die wär er viel eher

frei nach Matthäus: Pharisäer.

Matthäus 23, 13-29