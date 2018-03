„Ich halte nichts von falscher Bescheidenheit“

Matze Knop hat sie alle drauf: Dieter Bohlen imitiert er ebenso wie Beckenbauer, Nicki Lauda oder Jürgen Klopp. Im Gespräch mit Harald Ruppert erklärt der Ex-Fußballer, worauf es beim Imitieren ankommt, wie er über die Anfänge seiner Karriere denkt und was es mit seinem neuen Programm „Diagnose: Dicke Hose“ auf sich hat.

Wen würden Sie gerne imitieren, kriegen’s aber nicht hin?

Ich habe bis jetzt noch jeden hinbekommen, auf den ich Lust hatte. Man will auch nicht jeden nachmachen. Nur mit Christoph Daum hat’s nicht geklappt. Immer wenn die Perücke fertig war, hat er den Job und den Look gewechselt: Von Köln ging es in die Türkei und nach Frankfurt. Dann ist der Verein abgestiegen und er war auch da wieder weg. Er ist mir abhanden gekommen.

Gibt’s Leute, die man einfach nicht mehr parodieren darf, wie Grönemeyer und Lindenberg, weil sie völlig durch sind?

Man darf alles. Man sollte sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Die Kritiker zermartern sich über alles Möglich den Kopf. Aber am Ende zählt immer nur, ob das Publikum Freude hat und lacht. ich weiß aber nicht, ob man der Zwanzigste sein muss, der dieselben Leute auch noch mal imitiert.

Sie haben eine Karriere als Fußballer hinter sich. Wie wichtig ist der Fußball in Ihrem Programm?

Schon sehr wichtig, weil ich sehr Fußball-affin bin und immer noch selbst spiele. Bei Fußball weiß ich wirklich, worüber ich rede. Ich bin ja auch Talkgast in der Sendung „Doppelpass“ bei „Sport1“ oder beim Sender „Sky90“; das sind Expertensendungen, in denen ich meine Meinung kundtun darf. Aber wer in mein Programm kommt, muss keine Angst haben, dass es den ganzen Abend nur um Fußball geht. Ich habe auch viele weibliche Fans, die wollen vielleicht was anderes hören. Deshalb geht es auch um Beziehungen, um Gesundheit, um Ernährung. Es ist ein breit gefächertes Stand Up-Comedyprogramm.

Gibt es etwas das Sie stört in der deutschen Comedy-Landschaft?

Ich mache mir um die Landschaft nicht so viele Gedanken und kümmere mich mehr um meine Show. Aber es gibt schon sehr lange den deutschen Comedypreis. Ich finde es schade, dass man die nominierten Kandidaten nicht breiter fächert – auch nicht die, die am Ende gewinnen. Das macht den Preis ein bisschen klein. Er könnte eine viel größere Wertigkeit haben. Ansonsten freue ich mich, dass wir so viele gute Comedians haben; und dass auch immer mehr Frauen dabei sind.

Worauf zielt ihr Programmtitel „Diagnose dicke Hose“ ab?

Darauf, dass man ruhig ein bisschen auf die Kacke hauen dar. Ich halte nichts von dieser falschen Bescheidenheit – nur, weil der Lehrer sagt: „Ich sehe dich nicht auf der Bühne, sondern als Buchhalter.“ Wenn man aber das Gefühl hat, man sei ein supergeiler Sänger und gehöre auf die Bühne, soll man das auch tun.

Wie schaffen Sie sich einen Charakter drauf, den Sie imitieren?

Man muss üben. Ist die Stimme mehr im Kopf gelagert oder im Bauch? Hat er eine Marotte oder einen Dialekt? Auch der Maskenbildner ist gefragt. Und ich muss mir anschauen, wie sich jemand bewegt. Aber ich mache vieles zusammen mit meinem Bruder. Er produziert die Videos. Für einen Charakter habe ich zwei bis sechs Wochen Zeit.

Was empfinden Sie, wenn Sie heute alte Videos als Super Richie sehen, vom Anfang Ihrer Karriere?

Erstmal freue ich mich. Supa Richie war meine Eintrittskarte in die Comedy. Das waren die 90er-Jahre. Schröder war Kanzler. Sein Spruch „Hol mir mal ’ne Flasche Bier, sonst streik’ ich hier“ war auch das Lebensgefühl. Es war kunterbunt und ich war mittendrin. Für zwei, drei Jahre habe ich das Leben als Popstar kennenlernen dürfen. Da wird auch mal Rock’n’Roll gemacht und bis nachts um zwei gefeiert. Die Comedy ist dagegen eher bürokratisch: Das Publikum kommt um acht und will spätestens um elf zu Hause sein. Aber als Comedian sind meine Sachen heute lustiger. Ich habe mich deutlich weiterentwickelt.

War schon jemand wütend darüber, wie er parodiert wurde?

Nein. Bis jetzt sind alle gut drauf. Ich bin zum Beispiel mit Lothar Matthäus öfter beim TV-Sender Sky 1. Der Mann hat Humor und ist echt ein Guter. Er macht ja auch selbst Sprüche darüber, dass er öfter mal die Frau gewechselt hat. Den Kaiser Beckenbauer habe ich schon kennengelernt, Jürgen Klopp, Luca Toni oder Clemens Tönnies, den Aufsichtsratschef von Schalke. Die sind alle gechillt und lächeln. Ich achte auch darauf, dass sie nicht diskreditiert werden. Das ist nicht meine Intention.

Haben Sie das Publikum, das Sie sich wünschen, oder das Sie verdient haben?

Beides. Die Leute, die zu Matze Knop kommen, wissen auch, was sie erwartet. Aber meistens übertreffe ich die Erwartungen zum Glück, weil die Leute oftmals nur die Parodie kennen; und auch davon auch nur eine Minute oder zwei, aus dem Fernsehen. Eine ganze Show ist nochmal eine ganz andere Sache.