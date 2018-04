„Ich glaube an das Potenzial der Mannschaft“

Die Landesliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben trotz eines 27:21-Erfolges beim TV Brenz (die SZ berichtete), den Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr verhindern können. Thomas Schlichte hat mit HSG-Trainer Rolf Nothelfer (Foto: alho) darüber gesprochen und bereits auf seine persönliche Zukunft und die der Mannschaft vorausgeblickt.

Herr Nothelfer, trotz dieses Sieges ist der Abstieg nun fix. Wie geht es Ihnen damit?

Sicherlich hat uns dieser Erfolg rechnerisch nicht mehr geholfen, aber ich bin dennoch stolz auf diese Leistung und die gezeigte Moral der Jungs. Wir hatten uns vorgenommen, Spaß am Handball zu haben und ohne Druck an die Sache ranzugehen. Mit dieser Einstellung traue ich der Mannschaft in der neuen Spielzeit durchaus zu, um die vorderen Plätze mitzuspielen.

Wie wird sich das Gesicht der Mannschaft eine Klasse tiefer verändern?

Stand heute bleiben die Jungs, bis auf den seine Karriere beendenden Andreas Rohrbeck, im Kern so zusammen. Doch es wird auch zur neuen Saison so sein, dass berufs- und studienbedingt nicht immer alle am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen können. Ungeachtet dessen glaube ich an das Potenzial der Mannschaft, die in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga sicherlich weiter vorne mitmischen kann beziehungsweise könnte.

Und wie geht es mit Ihnen weiter? Bleiben Sie dem Team als Coach erhalten?

Um ehrlich zu sein, weiß ich das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Die Vorstandschaft spricht aktuell noch mit zwei Kandidaten, hat aber auch mich angefragt. Aber: Ich wäre alles andere als unglücklich, wenn jemand von außen diese Aufgabe übernehmen würde. Ich bin jedoch ziemlich sicher, dass die Jungs zur neuen Hallenrunde nicht ohne Trainer dastehen werden. Die Mannschaft spielt insgesamt einen tollen Handball, der die Fans begeistert hat.