ICF Worship Night – ICF feiert weiter

Leo Bigger und ICF (International Christian Fellowship) Worship von der ICF Church in Zürich machten am 25. März Halt in Friedrichshafen. Das Graf-Zeppelin-Haus war mit circa 600 Menschen gefüllt, die Gott feierten und zusammen für Friedrichshafen beteten.

Als Teil des ICF Schwarzwald Bodensee mit vielen Standorten feiert das ICF Startup in Friedrichshafen jeden Sonntag einen Gottesdienst mit Kinderbetreuung um 11 Uhr in der Tanzschule No. 10. Zusätzlich gibt es jeden Sonntag um 10:30 Uhr einen Livestream des ICF Schwarzwald Bodensee. Dazu sind Sie herzlich eingeladen! Alle Infos erhalten Sie auf der Webseite: www.icf-swb.de Foto: Anya Marino