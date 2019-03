IBO wagt den Spagat zwischen Hightech und Nostalgie

Als die „Schwäbische Zeitung“ die IBO vor einigen Jahren mal als „alte Dame“ bezeichnet hat, kam das bei der Messe Friedrichshafen nicht ganz so gut an. Weil sich die Messemacher Jahr für Jahr größte Mühe geben, neue Akzente zu setzen, um die Verbrauchermesse jung und modern zu halten. Nun wird die IBO 70. Einerseits muss sowas natürlich gefeiert werden, andererseits gilt auch in diesem Jahr: Die Messe will den Blick nicht zurück, sondern nach vorne richten – und setzt deshalb einen besonderen Schwerpunkt auf neue Technologien.

Das Beamen im Sinne von Teleportation ist zwar auch 53 Jahre nach der Erstaustrahlung der Serie Star Trek noch keine Realität. Innerhalb von Sekunden von einer Messehalle am Bodensee in den afrikanischen Busch zu reisen und dort Auge in Auge einem mächtigen Elefanten gegenüberzustehen, das ist aber durchaus möglich. Zumindest virtuell. Dank Virtual-Reality-Brille. Wer das selber einmal ausprobieren möchte, hat dazu auf der 70. IBO im rund 500 Quadratmeter großen „Digitalen Zukunftsraum“ Gelegenheit.

Und nicht nur dazu: Auch an 19 weiteren Stationen können die Messebesucher durch Zuschauen oder Ausprobieren erleben, was in virtuellen Welten und mit neuen Technologien wie 3D-Scan und 3D-Druck mittlerweile möglich ist. Musizieren zum Beispiel wird zum Kinderspiel. Selbst wer an der entsprechenden Station völlig wahllos irgendwelche virtuellen Tasten drückt, wird damit durchaus angenehme Klänge erzeugen, weil die Töne „automatisch harmonisiert“ werden, wie Phil Zinser, Geschäftsführer des Digitalen Zukunftszentrums Allgäu-Oberschwaben erklärt. Laut Zinser ist der „Digitale Zukunftsraum“ auf der IBO in seiner Größe und Vielfalt einzigartig. Die IBO-Macher um Projektleiter Rolf Hofer erhoffen sich von dieser neuen Attraktion, dass sie neue, junge Zielgruppen aufs Messegelände lockt.

Aber auch in „alten“ IBO-Themen will die Messe Entwicklungen zeigen, die in die Zukunft gerichtet sind. Eines der großen Schlagworte lautet Elektromobilität. Das Autohaus Zwerger zeigt auf der IBO zum Beispiel den vollelektrischen Jaguar I-Pace, der mit seinen 400 PS und seiner Reichweite von bis zu 470 Kilometern zum Tesla-Jäger werden soll.

Ein bisschen Nostalgie erlaubt sich die IBO zu ihrem 70. Geburtstag aber ebenfalls - zum Beispiel in Form eines Riesenrades im Außenbereich. Durch die vergangenen sieben Jahrzehnte reisen außerdem die Show des Europa-Parks und die neu konzipierte Modenschau.