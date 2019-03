IBO-Messe bietet erstmals einen Digitalen Zukunftsraum an

Auf der Frühjahrsmesse IBO in Friedrichshafen, die vom 20. bis 24. März auf dem Häfler Messegelände ihren 70. Geburtstag feiert, ist erstmals ein Digitaler Zukunftsraum zu sehen. Laut Pressemitteilung erhalten die Besucher dort Einblicke in die Welt von Robotic, 3D-Scan und 3D-Print. Außerdem gebe es Influencer-Workshops.

Kinder und Teenager bewegen sich in ihrer eigenen Welt. „Virtual Reality“ ist laut Messe Friedrichshafen längst schon Realität, genauso „Augmented Reality“ und „Mixed Reality“. „Wir wollen einen echten Mehrwert für junge Besucher bieten“, betont IBO-Projektleiter Rolf Hofer, der ganz bewusst in der realen Messehalle einen virtuellen Raum bietet. Ein digitales Projekt zum Anfassen sozusagen. Der „Digitale Zukunftsraum“ bietet laut Messe genügend Freiraum, in dem sich Digitalfans mit neuen Technologien beschäftigen und an Influencer- Workshops teilnehmen können.

Experten des Digitalen Zukunftszentrums Allgäu-Oberschwaben und der Agentur Philoneos bringen die Digitale Welt an den Start und begleiten die jungen Besucher auf ihrer Reise in die neue Welt. An insgesamt 20 Stationen werden digitale Themen dargestellt, auch Virtual-Reality-Brillen liegen bereit. Im Influencer Workshop können die Besucher von Profis und Keynote Speakern lernen, wie man Reichweite generiert oder wie man sich am besten in Szene setzt. Aber auch die Gefahren im Netz werden auf der Frühjahrsmesse unter anderem von dem Moderator und Journalisten Richard Gutjahr aufgezeigt, der „von digitaler Hölle“ spricht. Der detaillierte Zeit- und Themenplan der Worksshops ist online abrufbar unter www.ibo-zukunftsraum.de.