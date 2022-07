IBK-Container macht in Friedrichshafen Halt

Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einer besonderen Sommertour. Seit dem 16. Mai legt ein Informationscontainer an elf verschiedenen Stationen rund um den Bodensee an. Die Ausstellung in dem eigens für den Anlass umgebauten Schiffscontainer wird von einer Reihe von Veranstaltungen begleitet, die auch die Arbeit der IBK verdeutlichen sollen, heißt es in einem Schreiben des Staatsministeriums Baden-Württemberg.

Die IBK bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit der Länder und Kantone des Bodenseeraums. Ziel ist es Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum in der Region zu erhalten, zu fördern und dabei die regionale Zusammenarbeit zu stärken. In sieben Fachkommissionen werden unter anderem die Themen Wissenschaft, Verkehr und Umwelt bearbeitet und Ergebnisse gemeinsam umgesetzt. Die IBK unterstützt zudem Projekte und Förderprogramme mit Bezug zur Bodenseeregion.

Der IBK-Container befindet sich von Dienstag bis Sonntag, 26. bis 31. Juli, in Friedrichshafen auf dem Buchhornplatz am Zeppelinmuseum. Die offizielle Eröffnung der Jubiläumswoche in Friedrichshafen findet am Dienstag ab 18 Uhr statt. Landesverkehrsminister Winfried Hermann, der amtierende Vorsitzende der IBK, Alfred Stricker (Appenzell Ausserrhoden), und der Erste Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen, Fabian Müller, werden die Gäste am IBK-Container begrüßen. Bereits am Vormittag treffen sich die Schulen am IBK-Container zu Jugenddebatten, Lesungen und Musik. Am Abend steht um 21 Uhr Open Air Theater vor dem Zeppelin Museum auf dem Programm. Das Ensemble Café Fuerte spielt „Truck Stop“ von Tobias Fend. Am Mittwoch wird im Container Beratung zum IBK-Kleinprojektefonds angeboten, und am Donnerstag, gibt es um 10 Uhr eine offene Werkstatt zum Museum der Zukunft im Zeppelinmuseum. Außerdem wird eine Ausstellung unter dem Titel „Grenzenlos“ im Container von Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr, am Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 11.30 Uhr gezeigt.