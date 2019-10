1500 Euro Schaden hat ein Unbekannter Autofahrer am Samstag zwischen 17.30 und 18 Uhr verursacht. Dort fuhr er laut Angaben der Polizei einen auf dem Parkplatz Marktkauf in der Äußeren Ailinger Straße abgestellten Hyundai an, wodurch die rechte hintere Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/7010 erbeten.