Hygiene-Artikel für die Häfler Tafel statt Weihnachtsgeschenke für MCB-Mitarbeitende

Erst die Pandemie und dann der Krieg in der Ukraine. Die letzten Jahre waren die größten Herausforderungen für die circa 30 Ehrenamtlichen und zwei hauptamtlichen Mitarbeiter der Tafel Friedrichshafen. „Sie arbeiten am Limit, genauso wie die Mitarbeitenden der über anderen 960 Tafeln in Deutschland. Mit der großen Flüchtlingswelle als Folge des Kriegs der Ukraine sowie den steigenden Energie-und Benzinkosten mussten einige Tafeln sogar einen Aufnahmestopp für neue Kunden aussprechen“, schreibt das Klinikum Friedrichshafen. Angesichts eines überwältigenden Ansturms an Tafel-Kunden in diesem Jahr hätten die Ehrenamtlichen der Häfler Tafel nie den Mut verloren, denn sie werden von vielen Seiten unterstützt.

Drogerieartikel fehlen

Franz Klöckner, Geschäftsführer des Medizin-CAmpus-Bodensee (MCB), dem kommunalen Klinikverbund von Friedrichshafen und Tettnang, brachte persönlich der Tafel dringend benötigte Hygieneartikel wie Rasierer, Rasierschaum und Zahnpasta. Und für Mütter mit ihren kleinen Kindern und schwangeren Frauen spendete der MCB noch dringend benötigte Babyartikel in den Tafel-Laden, wie Säuglingsnahrung, Wundpflaster, Babyflaschen, Windelhöschen und Feuchttücher.

Insgesamt wurden auf drei Paletten Hygiene-Waren mit einem Wert von 1650 Euro ins Lager der Tafel gebracht. Dafür haben die Mitarbeitenden der Friedrichshafener und Tettnanger Kliniken auf Weihnachtsgeschenke verzichtet. Die Kunden der Friedrichshafener Tafel freuten sich sehr über diese Spende. Vor allem die Windeln erfreuten sich einer großen Nachfrage.