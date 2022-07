Hurra, wir leben noch!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für das geplante Konzert des Chores KLANGVOLL, der Chorgemeinschaft Liederkranz Ailingen e.V., das am Sonntag, den 9. Oktober im Graf-Zeppelin-Haus stattfindet, hat sich der Chor einen jungen Pianisten für die Proben ins Boot geholt.

Er heißt Maurice Meßmer, ist 18 Jahre jung und gehört zum Organisten-Team von St. Magnus in Fischbach. Seit seinem 9. Lebensjahr spielt er Orgel. Bei „Jugend musiziert“ hat er 2022 den 2. Preis in der Kategorie „Orgel-Improvisationen“ in seiner Altersklasse gewonnen.

Zusätzlich zu den wöchentlichen Chorproben im Probenraum der Rotachhalle in Ailingen, die von der Chorleiterin, Susanne Wagner, donnerstags von 20.00 bis 21.30 Uhr, durchgeführt werden, kommt Maurice Meßmer einmal im Monat dazu und begleitet den Chor am Klavier. Das ermöglicht ein freies Dirigieren und intensives Proben des Konzertrepertoires. Der Chor ist begeistert von dieser tollen Idee und freut sich schon sehr auf das kommende Konzert, bei dem auch der Sängerbund Friedrichshafen und das Orchester der Tannenhag-Schule mitwirken werden. Eine bewährte Gemeinschaftsproduktion, die wieder alle Sinne und Musikliebhaber gleichermaßen zufriedenstellen wird.

KLANGVOLL freut sich sehr über interessierte Sängerinnen und Sänger in allen Stimmlagen. Weitere Informationen auf der Homepage: www.chor-klangvoll-friedrichshafen-ailingen.de

Singen im Chor ist wundervoll! Probieren Sie es aus! Wir freuen uns auf Sie!